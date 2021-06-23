Эксперт рассказал, как можно убедить людей сделать прививку от COVID-19

"Российская газета" опрашивает мнения специалистов - инфекционистов, эпидемиологов, иммунологов - как, по их мнению, можно убедить людей, которые пока сомневаются в необходимости сделать прививку от COVID-19. Сегодня на этот вопрос "РГ" ответил Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru

"Известно, что небольшое количество людей несет ответственность за бОльшую часть дезинформации, распространяемой в социальных сетях о вакцинах от COVID-19. Поэтому органам здравоохранения, как федеральным, так и локальным, и вообще каждому медицинскому работнику необходимо внимательно следить за своими аккаунтами в социальных сетях, чтобы остановить троллей в разделе комментариев", - считает эксперт.

По мнению Михаила Кагана, важно использовать отзывы и личные истории, чтобы побудить других пройти вакцинацию. "Убедительный отзыв от уважаемого лица может иметь большое значение. Для публикации подобных отзывов надо активно привлекать СМИ, причем не только федеральные, но и местные, которые выходят в каждом городе или районе, так как люди больше доверяют тем, кто рядом, кого они хорошо знают", - отметил доктор.

Многих людей беспокоят возможные побочные эффекты вакцин, и это надо тоже учитывать, объясняя важность вакцинации.

"Важно не отрицать известные побочные действия, а обсуждать их с научной точки зрения, опровергая мифы, убеждая в том, что вакцины безопасны и в целом побочные эффекты незначительны. Важно четко объяснять, чего люди могут ожидать, и сравнивать с последствиями заражения COVID-19 для здоровья. Кроме того, важно донести до людей, что возможные побочные эффекты (боль в руке в месте введения вакцины, головная боль, озноб, мышечные боли, усталость), связаны с ожидаемым иммунным ответом и являются признаком того, что организм распознал вакцину, они - хороший знак!", - отмечает эксперт в интервью "РГ".

Он также отметил, что ряд людей беспокоит возможное плохое самочувствие после вакцинации и снижение работоспособности, "поэтому полезным подходом было бы заблаговременно планировать работодателем предоставления при необходимости времени для отдыха".

Также, считает Каган, надо перестать в СМИ уделять чрезмерное внимание крайне редким серьезным побочным эффектам. Такие случаи единичны на фоне привитых уже миллионов людей, но информация нередко подается так, что очень вредит отношению к вакцинации.

"Кроме того, не стоит недооценивать значение, которое голос каждого человека имеет для его окружения и места его проживания. Если вы планируете сделать прививку (или уже вакцинированы), сообщите об этом своим друзьям и семье! Будьте готовы рассказать, почему вы решили сделать прививку, как вы записались и о любых побочных эффектах, которые у вас возникли после этого", - советует Михаил Каган.