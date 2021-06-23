Голикова заявила, что в России нет нового индийского штамма вируса

В России не выявлено нового штамма коронавируса "дельта плюс". Это мутировавший индийский вариант коронавируса, который отличается еще большей заразностью и способностью уклоняться от антител. Об этом 23 июня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Как пояснили в Минздраве, в штамме коронавируса "дельта плюс" произошли изменениями в знаменитом спайк-белке (S-белке) - том самом отростке, в помощью которого вирус проникает в клетки. Ранее считалось, что это самая консервативная часть вируса.

Между тем, Голикова подчеркнула, что сегодня на территории нашей страны циркулируют британский штамм и первый вариант индийского коронавируса - дельта. Он преобладает в Москве, Нижегородской, Саратовской областях, а также наблюдается в Петербурге.

Она также отметила, что по итогам прошедшей недели самая высокая заболеваемость зарегистрирована в 10 регионах, это - Москва, Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай​​​.

"Но мы наблюдаем рост заболеваемости во всех регионах", - подытожила вице-премьер.