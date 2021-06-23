IT-гигантам без представительства в РФ запретят получать деньги от россиян

Новый закон, обязывающий иностранные IT-компании, открывать представительства в России, не только создаст новые рабочие места, но и повысит поступление в бюджет. Такое мнение высказал председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Для тех же кто откажется соблюдать новые правила, предусмотрен ряд мер. Например, таким компаниям блокируют переводы от россиян.

Совет Федерации одобрил закон о "приземлении" IT-гигантов в России. Это означает, что иностранные цифровые корпорации обязаны открывать в нашей стране свои представительства. Как пояснил Александр Журавлев, согласно новому закону, "приземляться", то есть открывать полноценные представительства в России, будут обязаны иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч российских пользователей.

Под это правило подпадают все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, соответствующие одному из критериев: распространяют информацию на русском языке или языках народов России, либо рекламу, ориентированную на россиян, обрабатывают сведения о пользователях из России или получают деньги от российских граждан и юридических лиц.

Естественно, возникает вопрос, как заставить иностранных IT-гигантов выполнить данный закон? Ответ есть. Законодатели предусмотрели для отказников целый ряд мер. "Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, к ним относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу", поясняет Александр Журавлев.

По его словам, на сегодня существует следующая проблема - ряд иностранных IТ-компаний, работающих на территории РФ, систематически игнорируют российское законодательство. "Например, Twitter до сих пор не выплатил прошлогодний штраф в размере 4 млн руб. за отказ от локализации данных россиян на территории РФ. При этом у государства нет работающего механизма принудить компанию выполнить судебный акт за подобное нарушение", говорит он.

Кроме того, фактически иностранные гиганты получают необоснованное конкурентное преимущество перед российскими компаниями на российской же территории. Это неправильное положение. "В России есть компании, которые успешно конкурируют с продуктами мировых IТ-гигантов - это поисковые системы (Яндекс, Mail.ru), социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники), отечественные онлайн-кинотеатры (IVI, Kинопоиск HD, OKKO и др.), которые предлагают качественные услуги пользователям. "Но вместе с этим нагрузка на российские компании сейчас существенно выше по сравнению с иностранными конкурентами, которые работают на территории РФ без официально представительства, - говорит Александр Журавлев. - Глобальные цифровые корпорации, зарабатывая в России, как правило, платят налоги только по месту нахождения их головного офиса. Кроме того, локализованные компании и российские конкуренты, несут расходы на персонал, который взаимодействует с регуляторами и пользователями. То есть создается ситуация при которой одни работают по правилам и несут расходы, другие эти же правила нарушают и зарабатывают больше. Закон "о приземлении" позволит создать равноприменимые условия для всех игроков рынка".

Он подчеркивает, что принятый закон необходим и для организации прямого диалога с иностранными IТ-компаниями. "Такое взаимодействие необходимо, однако на сегодняшний день иностранные компании обычно выходят на связь только тогда, когда им грозят самыми суровыми санкциями, - говорит эксперт. - Так, как мы помним, только после замедления Twitter, с Роскомнадзором "вышли на связь" другие иностранные сервисы - в апреле прошла встреча с участием представителей Google, после которой IТ-гигант пообещал удалить весь противоправный контент в самое ближайшее время. Следующая встреча запланирована на сентябрь-октябрь этого года".

По его мнению российский рынок важен для международных интернет-игроков, "он позволяет зарубежным платформам получать значительную прибыль, как минимум как участникам рынка digital-рекламы, общий объем которого в 2020 году составил в более 320 млрд рублей (данные IAB Russia). А по прогнозам PwC, российский рынок интернет-рекламы к 2024 году вырастет еще на 8 процентов".

Эксперты также отмечают, что российский рынок интернет-рекламы развивается быстрее общемирового - по итогу 2020 года показал прирост на 5 процентов, тогда как мировой сократился на 2,6 процента. Вряд ли цифровые гиганты откажутся от работы на нашем рынке.

"На мой взгляд, закон "о приземлении" также позволит создать дополнительные рабочие места для российских граждан. К такому числу можно причислить, руководителей подобных представителей, отделов по работе/поддержке пользователей, специалистов по работе с регуляторами, юристов, бухгалтеров и других", - говорит Александр Журавлев.

Кстати, России не единственная страна, столкнувшаяся сегодня с проблемой регулирования транснациональных IT-компаний. Этот вопрос актуален для большинства государств. Например, над подобной реформой работает Евросоюз, уже были предложены два законопроекта - "О цифровых рынках", направленный на борьбу с монополизмом, и "О цифровых услугах", призванный бороться с продажей нелегальных товаров и распространением деструктивного контента. В рамках последнего IT-корпорации будут обязаны назначить на территории ЕС законного представителя. Кроме того, аналогичные требования к зарубежным IT-компаниям были введены в Индонезии, Индии, Турции, и других юрисдикциях. Поэтому одобренный Советом Федерации закон находится в мировом юридическом тренде.

"Также острым встает вопрос введения цифровых налогов для иностранных IT-компаний, - говорит представитель московского отделения АЮР. - Самый острый конфликт по этому вопросы был между США и Францией. Париж первым в Европе ввел в 2019 году национальный цифровой налог, который сильнее всего ударил по американским интернет-компаниям. США объявили, что введут ответный 100-процентный налог на французские вина, сыры и предметы роскоши. Несмотря на ответные санкции со стороны США, 4 мая прошлого года правительство Франции все же решило обложить цифровым налогом крупный IT-бизнес. Налог, в частности, будет распространяться на облачные услуги. По прогнозам властей, цифровой налог ежегодно будет пополнять бюджет Франции суммой в 500 млн евро. На сегодня тенденция налогового регулирования интернет-платформ необратима. Наряду с Францией еще ряд стран ввели налог на цифровые услуги (digital services tax - DST). С января 2020 года цифровой налог действует Австрии, Венгрии, Италии и Турции. По мнению европейских регуляторов, крупные технологические компании, ведущие бизнес через интернет, должны платить налог там, где они продают свои услуги, а не в налоговых гаванях, выбирая их намеренно в рамках налоговой оптимизации".

При этом эксперты предлагают также создавать и стимулы для иностранных IT-компаний. Например, распространить на них уже существующие налоговые льготы и будущие (второй пакет мер поддержки для IT) на российском рынке при условии создания совместных организаций с российскими участниками рынка.