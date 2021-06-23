Театры и кинотеатры начнут пускать зрителей по QR-кодам

Министерство культуры ввело новые ограничения в федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы. С 22 июня театры и кинотеатры смогут заполнять свои зрительные залы лишь на 50 процентов, при этом общее количество зрителей не должно быть более 500 человек. Однако число зрителей может быть больше, если учреждения культуры будут пускать в зал только людей с QR-кодами. Таковы требования и рекомендации Роспотребнадзора.

"Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих", - говорит в сообщение ведомства. Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе Что касается QR-кодов, то Минкультуры РФ допускает их использование в подведомственных организациях. "При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%". Напоминаем, что QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".