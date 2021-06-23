Театры и кинотеатры начнут пускать зрителей по QR-кодам

"Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих", - говорит в сообщение ведомства.
Что касается QR-кодов, то Минкультуры РФ допускает их использование в подведомственных организациях. "При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%".
Напоминаем, что QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".