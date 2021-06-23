В Минцифры заявили об ажиотажном спросе на вакцинацию

Спрос на вакцинацию от коронавируса стал ажиотажным: за последнюю неделю через Госуслуги записалось 200 тыс. человек. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В целом за все время действия сервиса онлайн-записи на вакцинацию им воспользовались порядка 1,5 млн человек. "Но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса, - заявил министр. - За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал".

Нагрузка на него выросла в три-четыре раза, добавил Шадаев. "Сейчас в день записывается до 40 тысяч человек через портал Госуслуг на вакцинацию, - отметил министр. - Это показывает общую востребованность".

На данный момент более 11 млн пользователей портала в личном кабинете могут увидеть отметку, что они сделали прививку, рассказал также Шадаев.