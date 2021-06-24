Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку

Откладывать прививку от COVID-19 из-за аномальной жары не стоит, но надо принять некоторые меры предосторожности, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Неблагоприятное воздействие внешних факторов возможно всегда: сегодня жарко, завтра дождь, потом пыльца летит или еще что-то. Все эти факторы не должны служить поводом для того, чтобы откладывать прививку против COVID-19", - сказал Малышев на онлайн брифинге в РИА Новости.

Существует мнение, что в условиях жары увеличивается нагрузка на иммунную систему. Профессор в связи с этим отметил, что после прививки нужно быть внимательным к своему здоровью: особенно избегать социальных контактов, а в связи с жарой постараться подольше находиться в прохладных условиях.

"Тому, кто сделал прививку, нужно постараться максимум времени проводить в условиях кондиционирования, - посоветовал Малышев. - Жара воздействует на организм. Но вакцинироваться все равно надо".