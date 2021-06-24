Инфекционист пояснил, нужно ли проверять уровень антител перед прививкой

Будут ли проблемы, если сделать прививку переболевшим COVID-19, не проверяя у них уровень антител? На этот вопрос ответил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, подчеркнув, что ревакцинация - это обычное дело в эпидемиологии, практически никогда на практике проведение повторных прививок не требует контроля уровня антител. Такой же подход, по мнению профессора Малышева, должен применяться и при проведении прививок переболевшим COVID-19 или вакцинированным ранее .

"ВОЗ давно уже говорит: определение уровня антител для вакцинации переболевших или при повторной вакцинации не обязательно и не нужно, - отметил Николай Малышев. - У нас много примеров, когда, отправляясь в территории, эндемичные по той или иной инфекции, мы должны делать прививку. Это, например, желтая лихорадка, чума, сибирская язва - по этим инфекциям ревакцинация проводится ежегодно. По клещевому энцефалиту - каждые три года. И так же по многим другим заболеваниям".

Профессор пояснил: проверять антитела нужно для научных исследований. "Антитела - это такая интересная вещь. Если их проверяют у многих, по закону больних чисел - мы получаем вывод: чем их больше, тем лучше для защиты от патогена. Но индивидуально - могут быть разные ситуации и отклонения у каждого человека, поэтому надо разбираться.с каждым случаем отдельно", - отметил профессор Малышев.