Инфекционист рассказал, нужно ли менять вакцину для повторной прививки

Для тех, кто сделал прививку от COVID-19 более полугода назад и хочет ревакцинироваться, можно использовать ту же вакцину, которой человек прививался первый раз, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Данных о перекрестном использовании вакцин пока недостаточно", - отметил профессор Малышев. Поэтому целесообразно делать повторную прививку тем же препаратом, что и в первый раз, если человек перенес его нормально.

"Больше всего людей у нас привились "Спутником V", и ревакцинацию тоже можно делать "Спутником V".

Препарат сейчас выходит в одноразовой дозе - "Спутник Лайт", вот его как раз хорошо использовать для бустерной прививки - усиливающей ранее приобретенный иммунитет", - отметил профессор Малышев.