Инфекционист рассказал, нужно ли менять вакцину для повторной прививки

"Данных о перекрестном использовании вакцин пока недостаточно", - отметил профессор Малышев. Поэтому целесообразно делать повторную прививку тем же препаратом, что и в первый раз, если человек перенес его нормально.
"Больше всего людей у нас привились "Спутником V", и ревакцинацию тоже можно делать "Спутником V".
Препарат сейчас выходит в одноразовой дозе - "Спутник Лайт", вот его как раз хорошо использовать для бустерной прививки - усиливающей ранее приобретенный иммунитет", - отметил профессор Малышев.