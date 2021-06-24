Попова рассказала об опасности индийского штамма COVID-19

Индийский штамм коронавируса "Дельта" циркулирует уже почти в 90 странах, сообщила 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что этот вариант вируса опаснее, агрессивнее и смертоноснее. Пациенты, заболевшие им, попадают в больницы в 2,26 раза чаще.

"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах", - сказала она на III международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Сегодня он также преобладает в Москве, Нижегородской, Саратовской областях и распространяется в Санкт-Петербурге. При этом Попова подчеркнула, что все российские вакцины защищают от этого варианта коронавируса.