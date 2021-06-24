В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом

Все переболевшие коронавирусом в последние шесть месяцев без ограничений получают плановую помощь в стационарах Москвы. Об этом говорится в разъяснении департамента здравоохранения по временным правилам госпитализации.

Как уже писала "РГ", из-за новой волны коронавируса в Москве введен временный порядок плановой госпитализации. В большинстве случаев пациентам требуется вакцинация от ковида за исключением госпитализаций по онкологии и гематологии.

"При плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется вакцинация", - отметили в ведомстве. Это связано с тем, что прививаться рекомендуется только спустя полгода после болезни.

Депздрав призвал сообщать о неправомерных отказах в госпитализации, по каждому факту проведут проверку.