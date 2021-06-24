Дальневосточники дали властям задания по благоустройству городов и сел

Новости

Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 04:18
Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки 03:55
Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле 03:54
В МВД назвали основные уловки мошенников, на которые попадаются россияне 03:37
Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет 03:34
В Греции отменено обязательное ношение масок на улице в 40-градусную жару 03:11
Израиль отложил открытие границ для привитых от COVID-19 туристов 03:00
Пушков рассказал о цели нарушившего госграницу РФ британского эсминца 02:40
Египет разрешил въезд вакцинированным иностранцам без ПЦР-тестов 02:06
Электроснабжение 265 домов на севере Петербурга восстановлено 02:05
Выпускники школ сдают последний ЕГЭ основного периода - по информатике 01:27
Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает 01:17
Врач призвала не злоупотреблять загаром во время вакцинации от COVID-19 00:53
В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия 00:30
Пожар произошел на электроподстанции в Ленинградской области 00:17
РПЦ привлечет к развитию богословской науки светских ученых 23.06.2021
В Барселоне покончил с собой основатель антивирусной компании McAfee 23.06.2021
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы 23.06.2021
В Сирии готовят новую инсценировку химатаки против мирного населения 23.06.2021
Переводчицу Пентагона приговорили к 23 годам тюрьмы 23.06.2021
BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону 23.06.2021
Украина запретила въезд россиянам без ПЦР 23.06.2021
Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы 23.06.2021
МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ 23.06.2021
Умер актер Валентин Рыжий 23.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
24.06.2021 04:16

Скверы, парки, спортплощадки

Дальневосточники дали властям задания по благоустройству городов и сел
Текст: Татьяна Мишина
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 138(8489)
Минстрой РФ подвел итоги голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году на федеральные средства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

- Никто лучше гражданина не знает, как именно обновить его улицу, двор, где создать парк, построить детскую площадку или другой объект. Именно поэтому мы активно внедряем инициативное бюджетирование, когда люди сами определяют, на что нужно тратить бюджет, - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Жители Новосибирской области участвуют в благоустройстве парков и дворов

В инициативу минстроя вовлечены все дальневосточные регионы. Так, в рейтинговом онлайн-голосовании приняли участие 76 тысяч якутян, свыше 92 тысяч жителей Хабаровского края, 11,8 тысячи колымчан, более 77,5 тысячи забайкальцев, свыше 110 тысяч жителей Бурятии, 48 тысяч сахалинцев и курильчан.

- Власти районов должны будут включить в муниципальные программы и в перечень объектов для благоустройства в 2022 году проекты, признанные победителями. В течение текущего года пройдет проектирование. Если проект масштабный, рассмотрим его реализацию в несколько этапов, - пояснила начальник отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Татьяна Загоровская.

С 2017 года активное участие в этом проекте принимает Амурская область. За четыре года в муниципальных образованиях Приамурья благоустроены 171 дворовая и 40 общественных территорий на общую сумму 924 миллиона рублей. В 2021-м, по словам губернатора Василия Орлова, запланирована реализация 66 проектов на общую сумму 23 миллиона - 13 общественных пространств и 53 двора.

- Это именно те объекты, которые получили поддержку граждан, за которые люди голосовали, - подчеркнул Орлов.

В Бурятии с 2017 года окультурены 487 дворовых и 245 общественных территорий, в проекте задействовано 104 поселения. В плане на нынешний год - 100 общественных и 122 дворовых пространств.

Фото: Татьяна Кравченко
Выгодно ли сибирским застройщикам заниматься благоустройством

- Для власти комфортная городская среда - это контейнерная площадка, которая должна быть чистой. Для человека - это удобство и чистота везде вокруг: отсутствие окурков, оберток, грязи, пыли, - расставил акценты Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО. - Исходя из этого и нужно обозначать приоритеты при обустройстве населенных пунктов. Мусора на улицах в последние годы заметно меньше - уровень общей культуры подрос, убирать стали лучше. А вот пыли и грязи по-прежнему много. В этом направлении нужно обращать более пристальное внимание на состояние ливневок, высоту бордюров. Газоны и цветущие клумбы предпочтительней открытой земли, которую размывает дождем.

Разнообразные аспекты, из которых складывается понятие "комфортный для проживания город", минстрой свел к 36 показателям. Все критерии оцениваются в баллах, и в итоге каждый город получает свой индекс качества городской среды. В силу специфики Дальнего Востока не все населенные пункты в ДФО могут на равных тягаться с городами центральных и южных регионов России.

Никто лучше гражданина не знает, как именно благоустроить его улицу, двор, где создать парк, построить детскую площадку или другой объект

- Один из индикаторов, по которым рассчитывается коэффициент благоустройства, - степень озеленения. Его оценивают по космоснимкам. Но в мае у нас зелени еще нет, а в сентябре уже нет. И получается, что Улан-Удэ менее зеленый, чем, допустим, Рязань. А на самом деле просто сфотографировали не в то время, - пояснил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. - Или взять такой критерий, как наличие памятников исторического и культурного наследия. Дальний Восток - молодая территория. Если Улан-Удэ, Чита, Благовещенск или Хабаровск еще имеют какие-то исторические здания и памятные места, то в новых городах объектов культурного наследия в принципе нет, и по этому показателю они получают ноль, что влияет на общую оценку.

Глава Амурской области одной из проблем, которые возникают при реализации проектов в сфере комфортной городской среды, назвал не всегда приемлемый дизайн объектов, слабую работу проектных и подрядных организаций.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Архитектор раскритиковал благоустройство исторического центра Тюмени

- По программе инициативного бюджетирования мы выделяем на благоустройство немаленькие деньги. Но если посмотреть на исполнение, то, как правило, это заканчивается тем, что возвели фонтан, замостили плиткой вокруг и поставили две лавки, а около двух лавок - две урны. Это шаблоны мышления, и причина зачастую - в недостатке компетенции и образования, - посетовал Василий Орлов. - У нас два года назад был создан центр развития территорий. В эту бюджетную организацию мы набрали толковых молодых дизайнеров. Они предлагают хорошие решения по благо­устройству общественных пространств, - поделился опытом глава Приамурья. - Они же сейчас прорабатывают дизайн-код больших городов. Очень актуальная задача, ведь кошмар что творится с наружной рекламой: кто во что горазд - кто буквы побольше, кто надпись поярче. Мы понимаем, что будет общественный резонанс со стороны бизнеса, который после корректировки областного законодательства будет вынужден следовать новым требованиям. Но переход к стилевому решению в рамках городского дизайн-кода - это мировой тренд.

Между тем

Организованное минстроем РФ голосование по отбору общественных территорий - не единственный способ учета мнения жителей при принятии решений о благо­устройстве городских и сельских пространств. Например, в Приморском крае проведен конкурс "Твой проект". "Во Владивостоке по результатам голосования воплотят в жизнь пять идей, в крупных городах Артеме, Находке, Уссурийске - по четыре. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тысяч человек отобрали по три проекта, там, где менее 30 тысяч жителей, - по два, - сообщили в минфине Приморья. - А всего до конца этого года должны реализовать 87 конкурсных проектов на средства краевого бюджета".

Регионы получат 20 млрд рублей субсидий на дворы и скверы

На Камчатке благоустройство осуществляется в том числе в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", который в 2021 году реализуется в 53 муниципальных образованиях края. Строится 75 социально значимых объектов на общую сумму 298,3 миллиона руб­лей, выделенных из краевого бюджета. Голосование за них состоялось 11- 13 сентября 2020-го. В мероприятиях по выбору приоритетных для реализации проектов приняли участие более 27 тысяч человек.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

Главное сегодня

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID