Дальневосточники дали властям задания по благоустройству городов и сел

Минстрой РФ подвел итоги голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году на федеральные средства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

- Никто лучше гражданина не знает, как именно обновить его улицу, двор, где создать парк, построить детскую площадку или другой объект. Именно поэтому мы активно внедряем инициативное бюджетирование, когда люди сами определяют, на что нужно тратить бюджет, - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В инициативу минстроя вовлечены все дальневосточные регионы. Так, в рейтинговом онлайн-голосовании приняли участие 76 тысяч якутян, свыше 92 тысяч жителей Хабаровского края, 11,8 тысячи колымчан, более 77,5 тысячи забайкальцев, свыше 110 тысяч жителей Бурятии, 48 тысяч сахалинцев и курильчан.

- Власти районов должны будут включить в муниципальные программы и в перечень объектов для благоустройства в 2022 году проекты, признанные победителями. В течение текущего года пройдет проектирование. Если проект масштабный, рассмотрим его реализацию в несколько этапов, - пояснила начальник отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Татьяна Загоровская.

С 2017 года активное участие в этом проекте принимает Амурская область. За четыре года в муниципальных образованиях Приамурья благоустроены 171 дворовая и 40 общественных территорий на общую сумму 924 миллиона рублей. В 2021-м, по словам губернатора Василия Орлова, запланирована реализация 66 проектов на общую сумму 23 миллиона - 13 общественных пространств и 53 двора.

- Это именно те объекты, которые получили поддержку граждан, за которые люди голосовали, - подчеркнул Орлов.

В Бурятии с 2017 года окультурены 487 дворовых и 245 общественных территорий, в проекте задействовано 104 поселения. В плане на нынешний год - 100 общественных и 122 дворовых пространств.

- Для власти комфортная городская среда - это контейнерная площадка, которая должна быть чистой. Для человека - это удобство и чистота везде вокруг: отсутствие окурков, оберток, грязи, пыли, - расставил акценты Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО. - Исходя из этого и нужно обозначать приоритеты при обустройстве населенных пунктов. Мусора на улицах в последние годы заметно меньше - уровень общей культуры подрос, убирать стали лучше. А вот пыли и грязи по-прежнему много. В этом направлении нужно обращать более пристальное внимание на состояние ливневок, высоту бордюров. Газоны и цветущие клумбы предпочтительней открытой земли, которую размывает дождем.

Разнообразные аспекты, из которых складывается понятие "комфортный для проживания город", минстрой свел к 36 показателям. Все критерии оцениваются в баллах, и в итоге каждый город получает свой индекс качества городской среды. В силу специфики Дальнего Востока не все населенные пункты в ДФО могут на равных тягаться с городами центральных и южных регионов России.

Никто лучше гражданина не знает, как именно благоустроить его улицу, двор, где создать парк, построить детскую площадку или другой объект

- Один из индикаторов, по которым рассчитывается коэффициент благоустройства, - степень озеленения. Его оценивают по космоснимкам. Но в мае у нас зелени еще нет, а в сентябре уже нет. И получается, что Улан-Удэ менее зеленый, чем, допустим, Рязань. А на самом деле просто сфотографировали не в то время, - пояснил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. - Или взять такой критерий, как наличие памятников исторического и культурного наследия. Дальний Восток - молодая территория. Если Улан-Удэ, Чита, Благовещенск или Хабаровск еще имеют какие-то исторические здания и памятные места, то в новых городах объектов культурного наследия в принципе нет, и по этому показателю они получают ноль, что влияет на общую оценку.

Глава Амурской области одной из проблем, которые возникают при реализации проектов в сфере комфортной городской среды, назвал не всегда приемлемый дизайн объектов, слабую работу проектных и подрядных организаций.

- По программе инициативного бюджетирования мы выделяем на благоустройство немаленькие деньги. Но если посмотреть на исполнение, то, как правило, это заканчивается тем, что возвели фонтан, замостили плиткой вокруг и поставили две лавки, а около двух лавок - две урны. Это шаблоны мышления, и причина зачастую - в недостатке компетенции и образования, - посетовал Василий Орлов. - У нас два года назад был создан центр развития территорий. В эту бюджетную организацию мы набрали толковых молодых дизайнеров. Они предлагают хорошие решения по благо­устройству общественных пространств, - поделился опытом глава Приамурья. - Они же сейчас прорабатывают дизайн-код больших городов. Очень актуальная задача, ведь кошмар что творится с наружной рекламой: кто во что горазд - кто буквы побольше, кто надпись поярче. Мы понимаем, что будет общественный резонанс со стороны бизнеса, который после корректировки областного законодательства будет вынужден следовать новым требованиям. Но переход к стилевому решению в рамках городского дизайн-кода - это мировой тренд.

Между тем

Организованное минстроем РФ голосование по отбору общественных территорий - не единственный способ учета мнения жителей при принятии решений о благо­устройстве городских и сельских пространств. Например, в Приморском крае проведен конкурс "Твой проект". "Во Владивостоке по результатам голосования воплотят в жизнь пять идей, в крупных городах Артеме, Находке, Уссурийске - по четыре. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тысяч человек отобрали по три проекта, там, где менее 30 тысяч жителей, - по два, - сообщили в минфине Приморья. - А всего до конца этого года должны реализовать 87 конкурсных проектов на средства краевого бюджета".

На Камчатке благоустройство осуществляется в том числе в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", который в 2021 году реализуется в 53 муниципальных образованиях края. Строится 75 социально значимых объектов на общую сумму 298,3 миллиона руб­лей, выделенных из краевого бюджета. Голосование за них состоялось 11- 13 сентября 2020-го. В мероприятиях по выбору приоритетных для реализации проектов приняли участие более 27 тысяч человек.