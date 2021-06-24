МЭР предложило льготы бизнесу на Кавказе в обмен на выход из тени

Для легализации бизнеса на Северном Кавказе Минэкономразвития предлагает ввести в СКФО преференциальный экономический режим. Предполагается, что более гибкие условия налогообложения и дополнительные меры господдержки будут стимулировать выход всех групп бизнеса из неформальных секторов экономики, сообщили "РГ" в ведомстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину вместе с ФНС разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона. На недавнем совещании в Пятигорске глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал высокую долю неформального сектора системной проблемой на Северном Кавказе. "В регионах у нас исторически сложились отраслевые кластеры, которые во многом находятся в тени, - это обувной, текстильный, мебельный, шубный, - сказал тогда министр. - Предлагаем в каждом субъекте создать промышленные площадки, так называемые белые зоны, и сконцентрировать там все меры поддержки, чтобы бизнес туда приходил и легализовывался".

"Сконцентрированные меры поддержки будут направлены на удовлетворение широкого спектра потребностей субъектов предпринимательства, - пояснили "РГ" в пресс-службе МЭР. - Важно, чтобы социально ответственный бизнес, инвестирующий частный капитал в развитие своего проекта и, как следствие, развитие региона, мог получить необходимые меры поддержки".

В разработанную систему планируется максимально вовлечь региональные власти, создав единую, комфортную для инвестора систему. Кроме того, Минэкономразвития предлагает создать "одно окно" для инвесторов и рассчитывает, что это позволит сопровождать бизнес на каждом этапе и оказывать содействие при возникновении сложностей.