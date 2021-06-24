В пяти городах РФ подешевели продукты питания, больше всего - в Москве

Цены на базовые продукты питания измерили в рамках общероссийского некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" (исследование есть в распоряжении "РГ". В июне он охватил 36 регионов страны. В большинстве из них расходы на еду (с учетом потребности в питательных веществах) превысили 80 процентов прожиточного минимума. Условный рацион жителя России за год подорожал в среднем на 20 процентов. Лидерами по росту цен стали свекла, морковь и картофель.

Очередная волна мониторинга прошла 15 июня. Члены сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф" записали цены на три десятка продуктов в магазинах федеральных и местных торговых сетей.

По методике исследования выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке - не пересчитывая цену на килограмм. В "корзине" - ингредиенты для условного рациона россиянина на сутки. Предполагается, что человек ест только дома, три раза в день. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Мониторинг проводится каждый квартал с весны 2020 года. И если в первые месяцы цены на продукты колебались неравномерно, то в декабре прошлого года рост стоимости "Пюрешки" был отмечен почти во всех регионах - участниках проекта. Тогда в среднем по стране рацион подорожал на 12 процентов.

К марту 2021-го - на восемь. В июне прирост по сравнению с предыдущей волной был скромнее - 5,6 процента. Как и в марте, в нескольких городах динамика была отрицательной. Так, в Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Барнауле и в Москве, по версии проекта "Котлета с пюрешкой", продукты подешевели от 0,9 до 6,5 процента. В некоторых регионах стоимость рациона осталась неизменной.

При этом на карте проекта не осталось ни одного региона, где стоимость суточного рациона была бы меньше 300 рублей. В начале весны 2021-го их было 15 процентов, в декабре 2020 года - почти половина, в сентябре - более 90 процентов.

"Обратим внимание, что за последний год (по сравнению с июнем 2020-го) стоимость "Пюрешки" выросла во всех изучаемых регионах. В среднем рацион подорожал на 20 процентов. Наибольший рост произошел в Омске (+35 процентов), наименьший - в Иркутске - на девять процентов", - сообщили авторы исследования.

Самый дешевый рацион - на 304 рубля в сутки - удалось составить в Нижнем Новгороде. В марте рекордсменом был Ульяновск с 280 рублями. Если рассчитать, сколько продуктов нужно купить, чтобы приготовить рацион на месяц, то в Нижнем Новгороде можно уложиться в 2 тысячи 420 рублей. Второе место в июньском рейтинге "Пюрешки" занял Барнаул, третье - Самара. Самый дорогой набор ингредиентов - традиционно в Якутске (528 рублей). В топ-3 дорогой еды также Мурманск и Улан-Удэ.

Столица расположилась примерно посередине списка, здесь суточный рацион стоит 346 рублей, а месячный - 2 тысячи 344 рубля. В Санкт-Петербурге "Пюрешка" подорожала с марта на 10 процентов - до 349 рублей.

Аналитики также сопоставили стоимость условного набора продуктов с размером прожиточного минимума (ПМ), действующего в конкретных регионах. В восьми из десяти городов - участников проекта на "Пюрешку" уйдет более 80 процентов от величины ПМ в день. В декабре таких было только две трети.

"Удивительно, но в Саратове и Ставрополе стоимость нашего рациона превысила размер прожиточного минимума. В Москве доля "Пюрешки" в ПМ составляет 51 процент, - отмечают организаторы мониторинга. - Увеличилась и доля расходов на условный рацион в структуре среднедневного заработка россиян. Если в Москве это девять процентов, в Санкт-Петербурге - 14, то примерно в каждом пятом регионе, который охвачен исследованием, - более 30 процентов".

Если посмотреть динамику за год, то сильнее всего прибавили в цене овощи из "борщевого набора". Свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - вдвое, картофель - в 1,7 раза.

Следующая волна проекта намечена на сентябрь 2021 года. "В нынешних условиях ожидать существенного снижения цен на овощи и ягоды в ближайшее время не приходится", - сообщила "РГ" доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".