В РФ спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

В России коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции стоит ожидать уже к сентябрю. Об этом рассказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю", - отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, что спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не исключила улучшение эпидемиологической ситуации в стране уже к октябрю.

Круглый также обратил внимание на то, что пока в регионах разная ситуация по росту числа заболевших COVID-19 и по увеличению количества вакцинированных.

По его словам, регионам нужно учитывать логистику, доставку и хранение вакцин.