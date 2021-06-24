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Рубрика: Общество

В РФ спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

В России коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции стоит ожидать уже к сентябрю. Об этом рассказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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"С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю", - отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, что спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не исключила улучшение эпидемиологической ситуации в стране уже к октябрю.

Круглый также обратил внимание на то, что пока в регионах разная ситуация по росту числа заболевших COVID-19 и по увеличению количества вакцинированных.

По его словам, регионам нужно учитывать логистику, доставку и хранение вакцин.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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