Собянин заявил о быстром развитии "индийского" штамма коронавируса

Инкубационный период при "уханьском" варианте длился две недели, при "индийском" штамме он в два раза быстрее.
"Если раньше у больных температура начинала медленно расти спустя 14 дней после заражения, то сегодня это происходит буквально за 5 дней", - уточнил глава города.
Последние исследования показали, что уровень антител для борьбы с "индийским" видом вируса должен быть в два раза выше, чем при борьбе с "уханьским" вариантом.
Собянин: Москва переживает пандемию заново
Москве приходится фактически заново переживать пандемию коронавируса из-за появления в городе нового штамма. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", - считает глава города.
По его данным, уханьский вариант "короны" выявлен лишь у 5 процентов заболевших, остальные случаи - это более агрессивный индийский штамм.
Собянин заявил о компромиссе для сдавших ПЦР-тест
Допуск в кафе по QR-коду для сдавших ПЦР-тест является компромиссным решением. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканала "Россия 1".
Как уже писала "РГ", с 28 июня посещать кафе в Москве смогут только обладатели QR-кода. Его дают либо недавно переболевшим коронавирусом, либо сдавшим отрицательный ПЦР-тест, либо вакцинированным.
"Решение о допуске сдавших отрицательный тест является компромиссным, - считает Сергей Собянин. - Лучше все-таки пройти вакцинацию".
Собянин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые публично рассказал о том, как перенес ревакцинацию от коронавируса в интервью "России 1".
"Перенес процедуру прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть", - поделился глава города. При этом анализ на антитела показал высокий уровень.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что прошел ревакцинацию из-за упавшего уровня антител. Он сам и заммэра Анастасия Ракова прошли ревакцинацию в порядке эксперимента, скоро повторная иммунизация станет доступна всем желающим.
Собянин: QR-коды станут защитой от жулья
Для доступа в кафе в Москве будут действительны только QR-коды, так как это является гарантией защиты от жулья в интернете. Об этом заявил в интервью "России 1" мэр Сергей Собянин.
"Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат, - подчеркнул глава города. - Это невозможно, и нигде в мире бумажный сертификат не работает".
QR-код дает полную информацию о вакцинации, он выдается автоматически при занесении вакцинированного в медицинскую базу. Коды можно получить через "Госуслуги", ЕМИАС и специальный сервис на mos.ru.
Собянин: Для победы над коронавирусом нужна либо вакцинация, либо локдаун
Самой действенной мерой против пандемии коронавируса является вакцинация. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 1" высказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал", - сказал глава города.
При этом важно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки в общественных местах.
Однако санитарные требования - это временные меры, нужно кардинально решить проблему, считает Сергей Собянин.
"Чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться, либо уйти в локдаун и все закрыть", - подчеркнул глава города.