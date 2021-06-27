Михаил Мишустин направил 25 млрд на лечение пациентов с коронавирусом

Обязательная вакцинация для отдельных групп населения расширяется еще на восемь регионов, а министерство здравоохранения разрешило прививать "Спутником V" беременных.

Михаил Мишустин призвал регионы круглосуточно следить за эпидемиологической обстановкой и поддерживать высокий уровень тестирования на ковид. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

На фоне усложнившейся в стране ситуации с коронавирусом правительство вынуждено предпринимать оперативные меры для борьбы с заболеванием. "Инфекция распространяется, растет число заболевших. Это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

В этой связи глава правительства направил 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусом и подозрением на него. "Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств", - заявил он.

Распространение заболевания продолжается во всем мире, и скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса. Премьер призвал регионы практически круглосуточно следить за эпидемиологической обстановкой и поддерживать высокий уровень тестирования на ковид. "Но лучше не ждать, когда тест покажет положительный результат, а сделать прививку. Темпы вакцинации значительно ускорились, - сказал Мишустин. - Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны".

Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины против коронавируса, превысило 21 миллион человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В связи с выросшим количеством людей, идущих на вакцинацию, потребовалось изменение логистических цепочек, и компания-оператор наращивает поставки препаратов в регионы, заверил он.

"Среди вакцинированных количество заболевших не превышает 0,5 процента в среднем. То есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от заболевания или тяжелого течения заболевания", - подчеркнул Мурашко. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти данные.

Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины против коронавируса, превысило 21 миллион человек

Охват населения прививками стал расти, в том числе после того, как регионы стали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. С понедельника обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп и групп риска будет расширена еще на восемь регионов, заявила главный санитарный врач. "Мера эта эффективная, и сегодняшние ограничительные меры, которые вводят Москва и Московская область, я бы тоже хотела оценить как высоко эффективные и очень своевременные", - подчеркнула она.

Кроме того, вакцинация становится доступна для новых категорий граждан. Эксперты сняли противопоказания на "Спутник V" для беременных женщин, сообщил министр Мурашко. Решение принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Михаил Мишустин обратил внимание чиновников на ситуацию с ПЦР-тестированием. "В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", - заметил он.

С осложнением эпидемиологической обстановки и требованием в ряде регионов о прохождении ПЦР-тестов услуга стала более востребованной, подчеркнула глава Роспотребнадзора. "Если мы сейчас не видим нарушений по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки, необоснованно увеличивают, превышая свою возможную способность производить должное количество исследований, и также повышают цены", - заявила Анна Попова.

Федеральная служба усиливает контроль за сроками проведения исследований, рассматривает вариант перехода к обязательному 24-часовому сроку. Попова попросила премьера о поручении ФАС и Роспотребнадзору для проверки ситуации на рынке.