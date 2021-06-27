Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате

По предварительным данным, во главе кассы кинопроката России за уик-энд 24-27 июня 2021 года предсказуемо остался сказочный мультфильм Энрико Касароса "Лука" - 85 млн руб и 280 млн руб за 11 дней показов.

Далее следует комедийный боевик Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера" - 57 млн руб и 225 млн руб за 12 дней показов.

Третье место осталось за комедийно-криминальной ретродрамой Крэйга Гиллеспи "Круэлла" - 47 млн руб и 653 млн руб на четвёртой неделе показов.

С четвёртой строчки стартовал триллер Джонатана Хенсли "Ледяной драйв" - 24 млн руб всего за три дня показов (его прокат начался с пятницы).

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд авантюрная комедия Игоря Зайцева "Бендер: Начало" - 22 млн руб за первые четыре дня показов.

Фэнтезийная комедия Сарика Андреасяна "Проклятый чиновник" собрала за этот уик-энд 10 млн руб.