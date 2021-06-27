По данным федерального регистра пациентов с COVID-19, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, прошедших полный курс вакцинации, - об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что регионы наращивают темпы прививочной кампании, и это требует увеличения поставок в регионы.

Темпы отгрузки вакцин увеличиваются в зависимости от возросшего спроса - об этом сообщили "РГ" в холдинге "Нацимбио" - операторе поставок вакцин.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и принимаемыми в регионах решениями о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий спрос на вакцины резко вырос. В результате недостаток вакцин ощущается в Хабаровском крае, Новосибирске, Башкортостане, некоторых других регионах. "Вся поступающая от производителей продукция отгружается в соответствии с распределением Минздрава России и заявками регионов в круглосуточном режиме, - заверяют в "Нацимбио". - В зависимости от заявок мы соразмерно увеличиваем темпы отгрузки препаратов с центрального распределительного склада". В Хабаровский край в течение двух дней будет доставлено 65 тысяч комплектов вакцин.

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