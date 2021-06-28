Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной - в городе побиты рекорды по числу госпитализаций и умерших от инфекции людей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", - цитирует градоначальника РИА Новости.

По его словам, именно сложной эпидемиологической обстановкой вызваны ограничительные меры, которые вводят власти - речь об обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг, а также о возможности посещать заведения общепита только привитым людям, переболевшим или имеющим отрицательный ПЦР-тест.

За счет этого, в частности, запись на вакцинацию в городе выросла до 86 тысяч в рабочие дни. Собянин напомнил, что в Москве сейчас чаще всего люди заболевают новым штаммом вируса, который более опасен. "Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", - обратился он к горожанам и гостям города.