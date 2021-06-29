Активность "Спутника V" достаточна для защиты от штаммов "дельта" и "дельта+"

Вакцина "Спутник V" эффективно защищает от заражения новыми штаммами коронавируса - "дельта" и "дельта+", заявил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков "Спутника V" Денис Логунов.

По его словам, проведенные в научном центре исследования по нейтрализации новых штаммов сывороткой крови людей, прошедших полный курс вакцинации, говорят об эффективности на уровне 90%, - подчеркнул Логунов.

"Это несколько ниже, чем эффективность вакцины против исходного штамма, однако вполне достаточно для защиты от мутировавшего коронавируса", - заявил Логунов. Он также отметил, что эффективность, которую показал "Спутник V" в ходе таких исследований, оказалась выше, чем у других вакцин, в отношении которых были проведены аналогичные испытания за рубежом.