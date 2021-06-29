Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о подготовке регионам требования по строгому соблюдению санитарных правил в зависимости от эпидемиологической обстановки. Поводом для такого шага стали проходившие в последние недели отдельные массовые мероприятия. Причем, заметила главный санитарный врач, проводили их в тех субъектах Федерации, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи.

"И политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы. Я категорически не готова с этим согласиться. Неправильно подвергать риску здоровье населения", - заявила Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.