В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек

В целом по стране первым компонентом против коронавируса вакцинированы более 23 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С 16 июня Минздрав наблюдает увеличение удельного темпа вакцинации, рассказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В лидерах по охвату населения вакцинами находятся Чечня, Московская, Белгородская, Тюменская области. Набирает темпы процесс в Башкортостане.

На фоне возрастающего спроса на вакцинацию с регионами отрабатывается увеличение количества прививочных пунктов. Сегодня их открыто по стране почти 10 тысяч, отметил Мурашко.