Михаил Мишустин: С 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация перенесших коронавирус

Правительство направит в регионы почти шесть миллиардов рублей для проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин призвал отслеживать наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата. Фото: РИА Новости

По поручению президента обследования начнутся с 1 июля. "Все это совершенно бесплатно для граждан", - подчеркнул глава кабмина на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. "Заболевание коронавирусом не проходит бесследно, у него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение", - сказал Мишустин.

Еще почти 8,5 миллиарда рублей будет предоставлено на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные дни отдыха для медиков и соцработников. Средства получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты.

Эпидемиологическая ситуация, докладывали премьеру, остается крайне напряженной. "По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост заболеваемости во всех регионах", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила появление в России штамма "дельта плюс". Женщина перенесла заболевание в легкой форме, все закончилось благополучно. "Хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Такое массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной части защищают человека не от заражения, но от развития тяжелых и требующих госпитализации случаев болезни", - заявила Главный санитарный врач страны.

При этом она пожаловалась на некоторые регионы, где в последние недели проводили массовые мероприятия, хотя эпидемиологическая обстановка это не позволяла. "И политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы. Я категорически не готова с этим согласиться. Неправильно подвергать риску здоровье населения", - сказала Попова. Она попросила премьера поддержать проект постановления Главного санитарного врача с требованием к регионам строго следовать ограничениям.

Эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной. По итогам прошедшей недели рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах

Первый компонент вакцин уже получили более 23 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 16 июня минздрав наблюдает увеличение темпа вакцинации. В лидеры процесса вышли Чечня, Московская, Белгородская, Тюменская области, Москва, набирают темп в Башкортостане.

В столице ежедневная запись достигла 87 тысяч человек. "Это очень и очень высокий уровень", - считает мэр города Сергей Собянин. "Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться, и в течение месяца-полутора мы привьем еще около 1,5-2 миллионов человек, - рассчитывает градоначальник. - Это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета".

В минздраве подготовили и направят в регионы рекомендации по вакцинации граждан, перенесших COVID-19 или ранее вакцинированных. "С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - рассказал министр Мурашко.

- Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация. До достижения уровня коллективного иммунитета, который мы с вами определили как 60 процентов от численности взрослого населения, - добавила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинами страна обеспечена в полной мере. В гражданский оборот суммарно выпущено 36,7 миллиона комплектов вакцин, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести около 30 миллионов комплектов доз вакцин", - заявил глава минпромторга.

Совместно с минздравом ведомство следит за темпами вакцинации и запасами вакцин в регионах. На сегодняшний день они составляют около восьми миллионов комплектов.

- Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата, - указал Михаил Мишустин