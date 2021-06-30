Как "волны" COVID-19 повлияли на бизнес

Платежная дисциплина бизнеса может ухудшиться. Рост заболеваемости, возврат к практике "нерабочих дней" и вводимые в отдельных регионах карантинные ограничения способны повлиять на возможности компаний и предпринимателей, прежде всего из сегмента МСП, рассчитываться в срок с поставщиками.

"Первая волна" коронавируса и последовавшие за ней ограничения по силе воздействия на расчеты с поставщиками оказались сравнимы с экономической изоляцией 2015 года, показали данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля счетов, оплачиваемых с просрочкой, выросла до 40% во II квартале 2020 года (во II квартале 2015 - 53%).

В отличие от 2015 года, по мере смягчения ограничений и открытия экономики в мае-июне 2020 года платежная дисциплина восстанавливалась быстрее. А в 2015 году после пика неплатежей было "топтание на месте" в течение нескольких кварталов и компании чаще допускали просрочку оплаты поставщикам свыше 60 дней.

"Вторая волна" пандемии уже не вызвала такого коллапса, как первая. Бизнес быстро адаптировался: рестораны переориентировались на доставку еды, фитнес-центры стали проводить занятия онлайн, магазины перешли на онлайн-торговлю и т.д. В то же время и ограничения были менее строгими и продолжительными.

Результаты I квартала этого года подтверждают стабилизацию ситуации и возвращение платежной дисциплины к обычным уровням. Доля счетов, оплаченных без просрочки, составила 66,8% и 64,3% в апреле и мае 2021 года соответственно.

Динамика платежной дисциплины в федеральных округах различается из-за того, что ограничения вводились в разных регионах в разное время.

В то же время лучше всего обстоит ситуация в Дальневосточном федеральном округе, где доля непросроченных оплат за март 2020 - май 2021 гг. составляет 77,1%, на последнем месте Северо-Кавказский федеральный округ с 71,9%. Там же наибольшая доля оплат с просрочкой свыше 60 дней за период - 11,2%, для сравнения, в Уральском федеральном округе она составила 3,2%.

Вероятный масштаб неплатежей в случае "третьей волны" и связанных с ней новых карантинных ограничениях может зависеть от того, по какому из сценариев продолжится дальнейшее развитие ситуации. Бизнес уже приобрел опыт работы в условиях локдаунов, поэтому вероятно, что даже сопоставимые с "первой волной" ограничения окажут меньшее воздействие на уровень расчетов.

Это подтверждают и результаты мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей "Состояние российской экономики и деятельность компаний". Так, на протяжении всего прошлого года неплатежи со стороны контрагентов мешали работе примерно одинаковому числу организаций - этот вариант ответа выбирали порядка трети респондентов. Для сравнения, в течение 2015 года цифры менялись в диапазоне от 25,9% до 51,2% в зависимости от месяца, при этом в пяти месяцах из двенадцати цифра превышала 40%.