Фильмы "Герда" и "Медея" вошли в конкурс престижного фестиваля в Локарно

Но сейчас время поздравлять "Герду" и "Медею" и их создателей. Они поборятся за обладание знаменитыми призами Локарно - они, как известно, в виде леопардов, и самый престижный из них - "Золотой леопард".

Расскажем о картинах подробнее. "Герда" - фильм совместного производства "Централ Партнершип" и кинокомпании "Русское возрождение" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и телекомпании "Ред Медиа", дистрибьютор картины - "Белые ночи". В российский прокат фильм выйдет уже осенью этого года. "Герда" рассказывает историю провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни на периферии - днем она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая верит в чудеса и страдает лунатизмом. Странные сны героини - вот что вызывает особый интерес у всех, кто ждет фильм. Как известно, сны показывать в кино нелегко.

В главной роли в фильме снялась непрофессиональная актриса, девушка из Минска - Анастасия Красовская. Она - модель, и "Герда" - ее дебют в кино. Анастасию режиссер проекта нашла в Instagram, отсмотрев более десяти тысяч писем непрофессиональных актрис. Также в фильме задействованы известные актеры Юра Борисов, Юлия Марченко, литовский актер Дариус Гумаускас. Роли танцовщиц клуба исполнили непрофессиональные актрисы и профессиональные стриптизерши. Юра Борисов сыграл художника, который работает могильщиком, чтобы "заземлиться" - стать циничнее и жестче. Он безответно влюблен в главную героиню, это чувство мешает ему жить.

"Это кино для того, кто ищет смысл жизни, кому, может, снятся странные сны… Для тех, кто хотел бы увидеть честное кино о жизни России за МКАДом", - говорит актер.

Режиссер Наталья Кудряшова рассказывает, что в основе картины "лежит история современной Психеи, Души, которая проходит трудные круги жизни и делает выбор, ищет выход из тупика и обыденности, из телесности, из рамок жизненного ритуала, к которому мы все приговорены. В чем-то Герда - отсылка к известной сказке, которая неслучайна - у нас тоже своеобразная сказка, материалистическая сказка".

Современная трактовка другого мифа - о Медее: женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством, и готовой на все - лежит в основе фильма Александра Зельдовича.

Режиссер и автор сценария Александр Зельдович говорит о картине так:

"Медея" - это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта - женская природа... То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым".

Главные роли в фильме исполнили актеры Тинатин Далакишвили ("Звезда", "Заложники", "Любовь с акцентом") и Евгений Цыганов ("Битва за Севастополь", "Оттепель", "Человек, который удивил всех"). Музыку к картине написал Алексей Ретинский - это его первая работа в кино. Саундтрек записан оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса. Картина создана благодаря поддержке Романа Абрамовича и Сергея Адоньева, известных своим участием в российском авторском кино. На финальном этапе к проекту присоединился Лен Блаватник (Access Entertainment при участии Амедиа).

После кинопроката (а он также ожидается осенью) фильм будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD. Фильм, по информации "РГ", ранее был приглашен в конкурс двух других фестивалей класса "А", но создатели решили дожидаться экранной премьеры, поскольку те киносмотры проходили в гибридном формате, и первый показ должен был быть онлайн.

"Я уверен, что "Герду" ждет большое фестивальное будущее, а Наташа Кудряшова в очередной раз доказала, что она - талантливый режиссер. И то, что премьера фильма состоится в Локарно, я считаю большой победой не только нашей команды, но и всей российской киноиндустрии. Наши проекты приглашают, мы интересны, талантливы, конкурентоспособны", - говорит Дмитрий Давиденко, один из продюсеров "Герды".

"Медея" Александра Зельдовича - это фильм-вызов современному обществу. Он задает актуальные вопросы про отношения между мужчиной и женщиной и при этом оставляет территорию для размышления. Я верю, что фильм будет интересен зрителю во всем мире и основной конкурс кинофестиваля в Локарно - это яркое тому подтверждение", - слова Анны Качко, одного из продюсеров фильма "Медея".

Справка "РГ"

Фестиваль в Локарно (Швейцария) / Festival del film Locarno - один из самых значительных в Европе, относится к категории "А". За 73-летнюю историю кинофестиваль в Локарно занял уникальное место среди крупнейших кинофестивалей. Каждый август в течение одиннадцати дней швейцарско-итальянский город Локарно, расположенный в самом сердце Европы, становится мировой столицей авторского кино.