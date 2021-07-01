Минздрав назвал условия вакцинации переболевших COVID-19

Если человек переболел COVID-19 шесть и более месяцев назад, ему надо пройти вакцинацию. Тем, кто уже сделал прививку, в условиях эпидемии нужна ревакцинация каждые полгода - такие рекомендации утвердил Минздрав России.

Таким образом, со вчерашнего дня наряду с "первичной" вакцинацией от коронавируса началась ревакцинация тех, кто сделал прививку от COVID-19 еще зимой, а также перенес коронавирусную инфекцию.

В документе также подробно объясняется, как проводится сама прививка, как человек должен к ней подготовиться, чтобы добиться наилучшего результата. Врачи предупреждали: накануне и после введения вакцины нужно воздержаться от алкоголя, поберечь себя от тяжелых физических нагрузок - дать иммунной системе "не отвлекаться" и среагировать на введение вакцины. Теперь это утверждено официальным документом.

Важный момент: после прививки рекомендовано по-прежнему носить маски. Большинство из числа привитых, которым не повезло заболеть, заразились в промежуток между первой и второй прививкой - в это время организм особенно чувствителен к инфекции, поэтому надо обязательно беречься.

Сейчас в стране проходит экстренная вакцинация - на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Именно с этим связано решение о повторных прививках каждые полгода. Когда мы достигнем коллективного иммунитета (для этого прививки должны получить 60% населения) и ситуация с "короной" станет стабильной, повторные прививки будут проводиться в привычном режиме - раз в год, так же, как и в случае с гриппом.

Сообщение, что без прививки от COVID-19 не будут направлять в стационар на плановое лечение, оказалось ошибкой

При этом делаются такие прививки по желанию и при согласии пациентов, отмечается в рекомендациях министерства.

Кстати, прошедшая в прессе информация о том, что в готовящемся приказе министерства предполагается ввести запрет на госпитализацию для получения плановой медицинской помощи людям без прививки, оказалась ошибочной.

- Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторное лечение на федеральном уровне будут только граждане, привитые от COVID-19, не идет, - пояснил помощник министра Алексей Кузнецов. - Проект приказа предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии. В то же время отметим, что вакцинация целесообразна для профилактики внутрибольничной заболеваемости и позволяет избежать риска осложнений, в том числе в послеоперационный период и снижает риски для других пациентов.

Москва

Со вчерашнего дня москвичи, уже привившиеся от коронавируса, могут пройти ревакцинацию. Пока это можно сделать только в восьми парковых павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля запись на ревакцинацию откроется и в 12 городских поликлиниках.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Он напомнил, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в столице в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку пять - шесть месяцев назад, задают вопрос: как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Отвечая на вопрос, глава города пишет: "Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев".

Сам он недавно уже повторно привился и рассказывает, что антитела теперь у него зашкаливают. Врачи настоятельно рекомендуют это сделать и всем москвичам, привившимся полгода назад. Причем, как недавно разъяснила ВОЗ, повторную прививку нужно сделать независимо от наличия и уровня антител - это только укрепит защиту организма от опасного вируса.

Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в РФ, отмечает мэр. В Москве сейчас имеются "Спутник V" (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался первый раз.

"Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса, - обращается к москвичам Собянин. - Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее".

Ситуация в Москве остается напряженной. Вчера, например, выявлено 7597 новых случаев заражения коронавирусом. Но обязательная вакцинация, введенная в городе 15 июня постановлением главного санитарного врача, дает свои плоды. Количество москвичей, записывающихся на первичную вакцинацию, в эти дни увеличилось в десять раз - до 87 тысяч человек в день. При таких темпах к 2 миллионам ранее привитых горожан в ближайший месяц добавятся еще 1-1,5 миллиона вакцинированных. Если учесть, что еще более 1,1 миллиона переболели COVID-19, то 60 процентов населения города скоро будут иметь иммунитет. Этого вполне достаточно для борьбы с уханьским коронавирусом, но сейчас в городе распространяется в основном штамм "дельта" - более заразный и агрессивный. Чтобы остановить его, нужен более высокий уровень иммунизации.

Подготовила Любовь Проценко