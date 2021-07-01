Новости

В Тюмени завели дело об убийстве после пропажи 8-летней девочки 16:05
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В Ивановской области ликвидируют хранилища химических отходов 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
Суд впервые признал незаконным телеграм-бот, который "пробивал" личность 15:12
Песков подтвердил трудности с получением QR-кодов 15:09
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобии Польши 14:59
Песков: Военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы Defender не покинул воды РФ 14:58
Подписан закон о наказаниях за участие в деятельности нежелательных НПО 14:56
Россия инвестировала в экономику Беларуси более 50 млрд рублей за 10 лет 14:53
В Крыму зафиксировали рекордный турпоток 14:41
Российским синхронисткам запретили купальники с медведем на ОИ в Токио 14:36
"Вампиры средней полосы" отобраны на крупнейший европейский фестиваль 14:35
В Северодвинске капитан 3 ранга осужден за симуляцию COVID-19 14:35
Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 15:25
Рубрика: Общество

Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом

Текст: Елена Манукиян
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

Центр "Вектор" готов передать технологию производства разработанной им новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарубежным партнерам. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
"Вектор" разработает назальную вакцину от COVID-19 в виде капель

"Потенциально трансфер технологии производства этого препарата возможен в другие страны", - подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в самом центре "Вектор", "ЭпиВакКорона-Н" - это усовершенствованный вариант "ЭпиВакКороны". По сути, и поменялась только технология производства, благодаря которой масштабировать вакцину станет проще. Ее основу по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды - небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов объединены в один. Это не влияет на иммуногенные свойства препарата, уточнили разработчики.

"Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам", - подтвердили они. На территории нашей страны вакцину будут производить компании "Вектор-биальгам" и "Герофарм", также своя производственная площадка есть на территории центра "Вектор".

Сейчас готовится заявка на регистрацию вакцины. Впереди - обобщение клинических данных, подготовка отчета, который будет рассматриваться министерством здравоохранения. Отмечается, что "ЭпиВакКорона-Н" подойдет как для вакцинации, так и ревакцинации от коронавируса.

Кстати, буква "Н" в конце названия, по словам разработчиков, означает, что вакцина новая. "Хотя нам приятно увидеть в ней и географическую отсылку к Новосибирску, где находится наш научный центр", - пояснили они.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"