Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом

Центр "Вектор" готов передать технологию производства разработанной им новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарубежным партнерам. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

"Потенциально трансфер технологии производства этого препарата возможен в другие страны", - подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в самом центре "Вектор", "ЭпиВакКорона-Н" - это усовершенствованный вариант "ЭпиВакКороны". По сути, и поменялась только технология производства, благодаря которой масштабировать вакцину станет проще. Ее основу по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды - небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов объединены в один. Это не влияет на иммуногенные свойства препарата, уточнили разработчики.

"Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам", - подтвердили они. На территории нашей страны вакцину будут производить компании "Вектор-биальгам" и "Герофарм", также своя производственная площадка есть на территории центра "Вектор".

Сейчас готовится заявка на регистрацию вакцины. Впереди - обобщение клинических данных, подготовка отчета, который будет рассматриваться министерством здравоохранения. Отмечается, что "ЭпиВакКорона-Н" подойдет как для вакцинации, так и ревакцинации от коронавируса.

Кстати, буква "Н" в конце названия, по словам разработчиков, означает, что вакцина новая. "Хотя нам приятно увидеть в ней и географическую отсылку к Новосибирску, где находится наш научный центр", - пояснили они.