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02.07.2021 14:43
Рубрика: Общество

Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Минздрав прописал условия обязательной ревакцинации от коронавируса каждые полгода во временных методических рекомендациях, сообщили в пресс-службе ведомства. В них отмечается, что через шесть месяцев прививку необходимо повторять в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В дальнейшем ревакцинация может проводиться один раз в год.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В пресс-службе пояснили, что прививочная кампания разделяется на рутинную и экстренную. Рутинная вводится взамен экстренной после достижения коллективного иммунитета и как раз проводится в режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации. Однако для этого нужно, чтобы привитыми были не менее 60% от численности взрослого населения.

В рекомендациях также прописано, что перед вакцинацией не требуется сдавать анализы на антитела. Прививку можно делать вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения. "В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин", - пояснили в Минздраве. Отмечается, что исследования в этом направлении проводятся.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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