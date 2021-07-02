Попова: Вакцинация предотвратит появление новых штаммов коронавируса

Попова призвала россиян прививаться от коронавируса, чтобы избежать появления новых штаммов.

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Чем меньше вирусом заражаются, тем меньше у него возможность мутировать", - сказала она, выступая на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Попова подчеркнула, что каждый новый штамм становится сильнее предыдущего. Она не исключила, что из-за этого в дальнейшем могут потребоваться новые вакцины.

"Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но у каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть различные варианты на этот случай", - пояснила она.