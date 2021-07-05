Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса

На сегодняшний день в регионах России достаточное количество вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, периодическая приостановка вакцинации проводится для адаптация производства под возрастающий спрос.

"На сегодняшний день в остатках в регионах находится достаточно большой объем доз всех вакцин, плюс около 2,5 млн доз находятся в пути к лечебным заведениям, и ритмично выпускаются в гражданский оборот новые крупные партии", - отметил Мантуров.

Глава ведомства объяснил, что при необходимости Минпромторг и Минздрав работают по всем заявкам и организуют дополнительные поставки.