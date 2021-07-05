В районах Новосибирской области открылись центры онкологической помощи

Высокотехнологичная диагностика и терапия онкобольных теперь доступны в ряде районных центров Новосибирской области. Как отметил губернатор Андрей Травников, это стало возможным благодаря центрам амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

- Это новый, очень удобный для жителей формат, который приближает высокотехнологичную диагностику непосредственно к месту жительства. Та медицинская помощь, ради которой раньше приходилось ездить в Новосибирск, теперь доступна в райцентрах, - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства, на котором рассматривался вопрос развития онкологической помощи в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Андрей Травников подчеркнул, что оснащение центров позволяет проводить необходимую диагностику на месте, на базе центральных районных больниц.

В то же время важно, чтобы ЦАОПы были встроены в вертикаль медицинской помощи, чтобы их деятельность координировали специалисты головных медицинских клиник, в первую очередь Новосибирского областного онкологического диспансера. На это особое внимание обратил губернатор.

- Убежден, что решение о создании ЦАОПов позволит радикально поменять ситуацию в ближайшее время с ранним выявлением больных I-II стадии, что приведет к увеличению продолжительности жизни онкологических больных, - прокомментировал главный врач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олег Иванинский.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов в своем докладе отметил, что в регионе действуют восемь ЦАОП, всего к концу 2023 года запланировано открыть 16 центров, что позволит всем жителям районов Новосибирской области пользоваться возможностями ЦАОПов. На это из областного бюджета направят более 3,9 миллиарда рублей.

За период работы ЦАОПы посетило более 29,1 тысячи человек, из них 331-му назначено химиотерапевтическое лечение в данных центрах.

Справка "РГ"

В ЦАОПах представлены все виды эндоскопического, ультразвукового исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические, функциональные диагностические, клинико-диагностические лабораторные исследования. В составе ЦАОПа функционирует дневной стационар для проведения лекарственной противоопухолевой терапии.