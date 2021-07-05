В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках

Никаких рисков для подростков, участвующих в испытании вакцины от коронавируса, нет. Об этом рассказал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев.

По словам Румянцева, испытания идут системно во всем мире, поскольку ВОЗ дала рекомендации о том, что подростки и беременные женщины входят в группы риска, а значит подлежат вакцинации. Клинические исследования активно идут в США и Европе.

В Москве испытания начали в двух больницах. Как подчеркнул доктор, в исследовании участвуют 50 человек, которых специально отобрали - они не имеют никаких противопоказаний и абсолютно здоровы.

"Они должны быть привиты специальной уменьшенной для детей дозой вакцины, рассчитанной на них. Согласие родителей на это получено, детей, подростков тоже запрашивали", - сказал Румянцев в беседе с РИА Новости.