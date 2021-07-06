В Москве ввели вакцину "Спутник V" первым подросткам, участвующим в исследовании препарата. Всего вакцину получат 100 человек в возрасте от 12 до 17 лет - их отбирали среди добровольцев, причем желающих оказалось гораздо больше, чем было необходимо для исследования. Корреспондент "РГ" одним из первых попал в детскую больницу имени З.А. Башляевой, где прививку уже сделали 11 подросткам.

Всех ребят накануне обследовали, сделали им ПЦР-тесты и убедились, что у них нет противопоказаний к прививке и коронавирусом они не болели. "Мы отбирали детей задолго до начала исследования, предварительно они были обследованы, и врачи продолжат наблюдать за ними еще на протяжении года, - рассказал главный педиатр Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов. - Первые подростки уже получили вакцину "Спутник V" - от той, что делают взрослым, она отличается только дозировкой, уменьшенной в 10 раз".

Исследование медики проводят вместе со специалистами центра имени Н.Ф. Гамалеи, где и разработали вакцину. Все 11 ребят, которым сделали укол в больнице Башляевой, проведут ближайшие дни в закрытых боксах. Ни у кого из них после введения препарата не было побочных эффектов, даже местных в месте прививки. Одним из добровольцев стал курсант Суворовского училища в Санкт-Петербурге Андрей Торгашов - журналисты застали его лежащим на больничной койке с телефоном в руках. Поскольку через бокс ничего не слышно, парню пришлось созвониться с мамой по громкой связи - рассказал, что чувствует себя после прививки отлично. "Друзья, когда узнали, что мне будут делать прививку, очень удивились. Рады за меня, но и беспокоятся конечно", - ответил Андрей на вопрос корреспондента "РГ".

Мама Андрея Майя говорит, что с предложением поучаствовать в испытании их семье позвонили из детской поликлиники еще зимой - напомнили, что у сына по результатам анализа нет антител к коронавирусу, а значит, он может участвовать. "Вся наша семья, включая бабушку, уже привилась, так что мы не раздумывали и сразу согласились. Сын участвует в военных парадах, часто ездит между Москвой и Санкт-Петербургом, так что прививка ему необходима", - объяснила Майя.

Мама другой участницы исследования Екатерина Голикова тоже рассказывает, что вся их семья давно привилась. Так что на предложение врачей ответили утвердительно без лишних раздумий. "Я согласилась еще и потому, то дочь на протяжении года будут наблюдать врачи, будут брать анализы и т.д. Так что лучше сделать прививку сейчас и быть всегда на связи с врачами, чем потом на общих основаниях", - объясняет Екатерина. Ее дочери Анастасии уже 17 лет, в сентябре она пойдет в 11 класс.

По словам Исмаила Османова, желающих участвовать в исследовании было больше 500 человек, так что врачам пришлось выбирать - всех тщательно обследовали, чтобы не было никаких противопоказаний вроде аллергии, обострений хронических заболеваний, недавно перенесенных ОРВИ и т.д. В боксах подростки пробудут три дня после введения вакцины, после чего их отпустят домой и будут периодически приглашать для обследования. Также ребята проведут три дня в боксах и после второго компонента. Привитых участников исследования скоро сменят следующие молодые люди.

Напомним, сейчас привиться от коронавируса могут только совершеннолетние, однако о необходимости вакцинации подростков эксперты говорят давно. Чтобы понять, насколько "Спутник V" безопасен и эффективен в отношении подростков, в Москве начали исследование на базе двух ведущих детских больниц - помимо клиники имени Башляевой исследование ведет и Морозовская больница. В каждой укол сделают 50 подросткам. Третья фаза испытаний начнется в конце лета, в ней будут участвовать уже 250 человек. После можно будет принимать решение о вакцинации подростков на общих основаниях.