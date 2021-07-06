В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Противопоказания к вакцинации от коронавируса - повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

"Нельзя делать людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции. Третье - это все же период лактации. Четвертое - это обострение любого хронического заболевания. Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура", - сказала она в эфире YouTube-канала Cоловьев LIVE.

В любых других случаях необходимо вакцинироваться, поскольку непривитые люди - это "прекрасный резервуар" для того, чтобы вирус окреп и приспособился к существующим схемам лечения, заключила Драпеко.