ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии

Хотя мировому сообществу удалось достичь прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, она сейчас находится "на очень опасной стадии", заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во время своего выступления на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator он сказал, что сейчас страны, которые располагают инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего, это вакцины, смягчают ограничения, в то время как другие "сталкиваются с волнами госпитализации и смертности".

По мнению Гебрейесуса, единственный выход из этой ситуации - помощь странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".

Этой же темы, как передает ТАСС, глава ВОЗ коснулся во время выступления на Политическом форуме Экономического и социального совета ООН, который тоже состоялся во вторник.

Гебрейесус указал на резкий рост заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки, подчеркнув, что этого "в значительной степени" можно избежать. Он призвал мировое сообщество использовать все инструменты для предотвращения распространения инфекции.

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели почти 184 миллиона человек, число жертв превышает 3,9 миллиона.