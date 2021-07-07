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07.07.2021 00:48
Рубрика: Общество

Запретный плод

Минздрав выпустил рекомендации по вакцинации от COVID-19 беременных женщин
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
У женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности, может развиться тяжелое течение заболевания. Об этом говорится в методических рекомендациях, подготовленных Минздравом. Подчеркивается, что пневмония является наиболее часто диагностируемым клиническим симптомом инфекции COVID-19 у беременных с распространенностью от 71 до 89%.

В особой группе риска - женщины, имеющие хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хроническую болезнь почек, заболевания печени.

Фото: РИА Новости
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Минздрав допускает вакцинацию беременных, но с некоторыми оговорками. "Применять вакцину "ГамКовидВак" ("Спутник V". - Прим. ред.) при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Те есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности. Клинические данные по применению вакцины "ГамКовидВак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Поэтому исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины "ГамКовидВак" в период грудного вскармливания противопоказано", - уточняется в рекомендациях минздрава.

Врачи рекомендуют будущим родителям прививаться на этапе планирования беременности. Данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет, отмечают в минздраве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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