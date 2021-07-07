Жители Камчатки начали нести цветы в память о жертвах крушения Ан-26

Жители Петропавловска-Камчатского несут цветы и свечи в центр города в память о погибших в авиакатастрофе, произошедшей во вторник неподалеку от поселка Палана.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, стихийный мемориал создали на ступенях стелы "Город воинской славы".

С сегодняшнего дня на всей территории Камчатки объявлен трехдневный траур: приспущены государственные флаги и флаги Камчатского края, отменены все развлекательные мероприятия.

Авиакатастрофа унесла жизни 28 человек. Большинство пассажиров Ан-26 были жителями Паланы. С ними вместе возвращалась домой и глава поселка Ольга Мохирева.

Напомним, самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился днем 6 июля во время захода на посадку. Его обломки нашли на сопке Пятибратка в четырех километрах от Паланы. 22 пассажира и шесть членов экипажа погибли.

Сейчас на суше и в море продолжается поисковая операция. По последним данным, спасателям удалось извлечь из воды тела девяти погибших.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Причину катастрофы предстоит выяснить комиссии Росавиации.