Дешевле всего обойдется сдача ПЦР-теста в Ростове-на-Дону - всего 800 рублей. Самый дорогой анализ обнаружен в Иркутске - 2,3 тысячи рублей. И это минимальные цены, с которых начинаются прейскуранты самого востребованного сегодня медицинского теста.

Корреспонденты "Российской газеты" приценились к анализам на ковид в семи регионах и обнаружили цены от 2,5 до 4,5 тысячи. Насколько они адекватны затратам лабораторий на проведение теста, станет известно после 19 июля.

До этого дня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба должны проверить обоснованность цен на ПЦР в частных клиниках и сообщить о результатах.

Спрос на такие тесты растет с каждым днем. И порой люди просто вынуждены сдавать анализы, сколько бы это ни стоило. "Я часто летаю в командировки, - рассказала "РГ" Наталья - сотрудница крупной компании из Новосибирска. - И чтобы прийти в московский офис, мне необходимо показать результаты ПЦР-теста. Уже приличную сумму за это выложила".

А с 12 июля всем "непривитым" их надо будет предоставлять в Уфе при посещении не только кафе, но и салонов красоты. С 15 июля также должны поступать все туристы, прилетающие на Камчатку. В Перми тест уже сейчас необходим для прохода на массовые мероприятия. В Алтайском крае - при заселении в санаторий. В Ямало-Ненецком АО - уже при въезде на территорию региона. В Калининградской области без теста не возьмут на автобусные экскурсии.

Не исключено, пока не стихла третья волна ковида, таких примеров будет все больше.

Вот почему так важно, чтобы ПЦР-тесты в коммерческих лабораториях были по карману всем, кто еще не успел привиться или имеет отвод по медицинским показаниям. Ведь бесплатно такие анализы можно сдать только по назначению врача.

Итак, в Иркутской области тест на ковид стоит от 2300 до 3300 рублей. Часто клиники указывают только цену анализа, но потом оказывается, что отдельных денег стоит забор биоматериала. Например, заявлено, что стоимость анализа 2100, но тут же приписка: взятие мазка - 400 рублей.

В среднем рентабельность услуги по ПЦР-тестированию сейчас оценивается на уровне 10-20 процентов у лабораторий и 40-50 процентов у частных клиник

В Астрахани цены варьируются от 1490 до 1700 рублей. Если результат нужен срочно - придется доплатить от 300 до 500 рублей. Одна лаборатория установила цену даже за отправку результатов анализа на e-mail - 80 рублей. В итоге за один ПЦР может набежать около двух тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону самый дешевый вариант: 800 рублей. Но при этом пациенту могут предложить дополнительные услуги: за срочность - 500 рублей, за выезд на дом - две тысячи.

В Элисте (Калмыкия) цена теста ПЦР может составлять от 1000 до 3500 рублей. Отдельно в стоимость включается выезд медиков на дом. В Красноярском крае цены в коммерческих лабораториях - от 1600 до 1900 рублей. Надбавка за срочность - 300-500 рублей. В среднем цены на ПЦР-тест в июне здесь выросли на 500 рублей.

В Воронеже стандартный ПЦР-тест (вместе с забором мазка) стоит от 1300 до 2500 рублей. За минувшие полгода цены не поднялись. Зато появились дополнительные опции.

В одной лаборатории за базовые 1400 рублей сразу выдают справку на русском и английском языках, в другой - "русская" версия стоит 1300, а "английская" уже 1800. В третьей - предлагают более дорогой анализ на британский штамм (разница в цене почти 700 рублей!). Четвертая - берет мазки только на дому. Экспресс-тестирование в Воронеже не слишком распространено. Но такие предложения есть.

В одной из платных клиник предлагают "ускоренный" вариант ПЦР-теста за четыре тысячи рублей со справкой на иностранном языке. Делают двое суток

В сети коммерческих лабораторий экспресс-тест обработают в течение суток за 2400, заодно переведут справку на 16 языков. А в одной из платных клиник "ускоренный" вариант за 4 тысячи (со справкой на одном из 16 иностранных языков) будут делать... двое суток.

Время, как ни банально это звучит, в данном случае бывает дороже денег. Поэтому и наценки за срочность немалые. Тест действителен в течение трех дней с момента забора биоматериала. Опоздал на день - деньги на ветер. В регионах, где были корреспонденты "РГ", в принципе, в эти сроки обещают уложиться. Но впритык, например, от 2 до 3 дней.

Так, может, проще пойти в обычную поликлинику и сдать этот разорительный тест бесплатно? Не тут-то было. Как рассказала руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова, делается такой тест не по собственному желанию человека, а исключительно по назначению лечащего врача, к которому следует обращаться при симптомах ОРВИ.

И в Астрахани сдать тест бесплатно в поликлинике можно при наличии симптомов вируса либо после контакта с заболевшим. И ждать результат придется дольше, чем в платных клиниках. В Ростовской области с момента обращения до сдачи бесплатного анализа проходит в среднем семь дней.

А вот иркутянам, пожалуй, повезло. Бесплатный ПЦР-тест можно сделать в амбулаторных ковид-центрах, которые работают на базе крупных поликлиник. Мощная современная лаборатория выполняет до шести тысяч анализов в сутки (и это супер, конечно).

В Воронеже тоже приятно удивила горожан одна лаборатория. Она придумала летнюю акцию для путешественников - два ПЦР-теста с разницей в пять дней можно сделать по цене одного. Ведь могут же не жадничать, когда захотят.

Еще больше, считаем мы, повезло тем, кто работает в компаниях и организациях, где работодатели оплачивают тестирование сотрудников на новую коронавирусную инфекцию. Каждые две недели. И даже проводят анализы в офисах, вызывая медицинскую бригаду. Потому что, как ни крути, а без ПЦР-теста в каких-то случаях, действительно, не обойтись. И на свадьбу теперь - только с ним, и на вахту, и в отпуск - с отрицательным результатом ПЦР.

Но есть и другой вариант.

"Сдавать тесты, понятное дело, вынужденная мера, но это, конечно, еще и неудобно из-за очередей в лабораториях. Да и дорого, - сказала нам на прощание сотрудник крупной российской компании Наталья из Новосибирска. - Поэтому я приняла решение: буду вакцинироваться".

Расчет стоимости анализа в лаборатории делается по аналогии с ресторанным блюдом - по технологической карте. Фото: EPA

Комментарий

Сколько стоит ПЦР-тест

Константин Рябцев, CEO цифровой лаборатории Lifetime+ (Москва, Санкт-Петербург):

- Расчет стоимости любого анализа в лаборатории делается по аналогии с ресторанным блюдом - по технологической карте. Стоимость ПЦР-тестирования может составлять сегодня от 170 до 350 рублей. Но подчеркну: это только лабораторная часть!

Она может меняться в зависимости от конкретных технологических карт и затрат. Например, от объема закупок меняется цена расходных материалов. Но в стандартной ситуации себестоимость лабораторной части ПЦР-тестирования, по нашим оценкам, составляет около 20-25 процентов от конечной стоимости услуги.

Она же включает еще ряд других обязательных параметров. Помимо прямых расходов у лабораторий много накладных затрат: курьеры, бухгалтерия, оборудование, электричество, специализированное ПО, оргтехника и другое. Цифровизация лабораторий - большая часть расходов. Серьезных денег стоит утилизация биоматериалов и отходов. В период пандемии затраты возросли на перчатки, маски, СИЗы, антисептики.

Однако это не всегда оправдывает высокие цены. Лаборатории старого уклада зачастую много тратят на не самую оптимальную логистику, простаивающий в отделениях штат и дорогую аренду помещений. То, что процессы не оптимизированы, приводит к огромным дополнительным затратам и, как следствие, к повышению наценки на анализы. К слову, во многих коммерческих клиниках наценки действительно завышены.

Когда мы видим цену 3500-5000 рублей за ПЦР-тест, то здесь речь идет не о рыночном уровне надбавки, продиктованном экономикой предприятия, а о желании краткосрочно заработать на тех, кому тест нужен в кризисное по спросу время.В среднем рентабельность услуги по ПЦР-тестированию сейчас можно оценивать на уровне 10-20 процентов у лабораторий и 40-50 процентов у частных клиник.

Подготовила Татьяна Ткачева

Тем временем

Полицейские сводки ежедневно сообщают о задержании мошенников, изготавливающих и продающих поддельные справки о вакцинации. Так, только в Москве за прошедшую неделю возбуждено 14 уголовных дел по фактам незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции. Пресечением каналов распространения поддельных сертификатов занимаются сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Они выявляют и задерживают курьеров, которые доставляют заказчикам справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Находят и организаторов. Всего с начала года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел по статье 327 УК РФ. По этой статье, наказывающей за подделку документов, можно потерять свободу до четырех лет. Тем не менее спрос на поддельные медицинские документы, а значит, и предложение не падают. Так, вчера в Москве задержали женщину-курьера с поддельной справкой о вакцинации. Она передала заказчику поддельный сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Фальшивый документ был приобретен по объявлению в интернете за 3800 рублей. Задержанная рассказала, что в компанию по доставке товаров, где она работает, ежедневно привозят запечатанные конверты со справками для отправки клиентам. Оперативники провели в офисе этой организации обыск. И обнаружили 20 конвертов с подобными поддельными сертификатами. И это - только одна такая компания в Москве. А в Калининграде медицинские документы подделывала старший администратор одной из поликлиник областного центра. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию. Известно, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.

Подготовил Михаил Фалалеев