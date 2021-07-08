Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида

Необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения сегодня нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких- то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", - сказала Попова

Она подчеркнула, что такой необходимости точно не будет, если все привьются от коронавируса

"Ситуация эпидемиологическая напряженная, и самые высокие цифры мы наблюдаем в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах, в остальных регионах ситуация более спокойная", - добавила глава Роспотребнадзора.