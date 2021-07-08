Социологи поделились результатами "компьютерной томографии" общества

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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Новости проекта
Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта" 07.07.2021
Врачи фиксируют случаи заражения COVID-19 в третий раз 07.07.2021
Роспотребнадзор разработал рекомендации по COVID-19 для регионов 07.07.2021
Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта" 07.07.2021
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 06.07.2021
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная 06.07.2021
Появились подробности об испытаниях вакцины "Спутник V" на подростках 06.07.2021
Когда можно привиться от гриппа после вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве объяснили, почему надо носить маску после прививки от COVID-19 06.07.2021
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 06.07.2021
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках 05.07.2021
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV 05.07.2021
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса 05.07.2021
Переболевших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование 05.07.2021
Врач заявил о способности COVID-19 "маскироваться" под сезонную инфекцию 04.07.2021
Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от COVID-19 04.07.2021
Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 у вакцинированных 03.07.2021
Вирусолог рассказал, в чем особенность "дельта"-штамма COVID-19 02.07.2021
Власти Москвы оценили перспективы локдауна 02.07.2021
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 01.07.2021
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 01.07.2021
В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации от коронавируса 01.07.2021
Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 01.07.2021
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 30.06.2021
Голикова: Россия находится в неблагоприятной эпидситуации 29.06.2021
Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 29.06.2021
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 29.06.2021
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 29.06.2021
В Минздраве оценили эффективность всех российских вакцин от коронавируса 29.06.2021
В "Векторе" рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19 29.06.2021
Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз вакцины "КовиВак" 29.06.2021
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 28.06.2021
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 28.06.2021
Вакцину от COVID-19 получили 23 миллиона россиян 28.06.2021
Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 28.06.2021
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов 28.06.2021
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 28.06.2021
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России 28.06.2021
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 27.06.2021
В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности 26.06.2021
В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 26.06.2021
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител 26.06.2021
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 24.06.2021
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 24.06.2021
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов 24.06.2021
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19 24.06.2021
Попова сообщила о росте темпов вакцинации россиян 24.06.2021
Попова рассказала об опасности индийского штамма COVID-19 24.06.2021
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 23.06.2021
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 23.06.2021
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 23.06.2021
Голикова заявила, что в России нет нового индийского штамма вируса 23.06.2021
Центр "Вектор" ответил на сообщения о "московском" штамме COVID-19 23.06.2021
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 22.06.2021
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 22.06.2021
Власти Москвы заявили о взрывном росте коронавируса летом 22.06.2021
Хрипун: Ревакцинация нужна переболевшим и привитым от коронавируса через полгода 22.06.2021
Центр Гамалеи сообщил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 у молодежи 22.06.2021
Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19 22.06.2021
В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 21.06.2021
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации 21.06.2021
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19 21.06.2021
Ученые заявили о способности COVID-19 менять клетки крови 21.06.2021
В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков 21.06.2021
Эксперт озвучил прогноз по выходу России на плато по COVID-19 21.06.2021
Эпидемиолог рассказала, как спастись от новых штаммов COVID-19 20.06.2021
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса 20.06.2021
Беременные женщины смогут привиться "Спутником V" на следующей неделе 20.06.2021
Гинцбург объяснил опасность индийского штамма коронавируса 20.06.2021
В РФПИ предостерегают от развития эпидситуации в России по индийскому сценарию 20.06.2021
Гинцбург назвал фактор, препятствующий появлению антител к коронавирусу 20.06.2021
Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет 20.06.2021
Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару 20.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 19.06.2021
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18.06.2021
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19 18.06.2021
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 18.06.2021
Собянин рассказал, когда в Москве привьют от COVID-19 мигрантов 18.06.2021
Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму 18.06.2021
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 17.06.2021
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 17.06.2021
Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 17.06.2021
"Вектор" рассказал, сколько сохраняются антитела у привитых "ЭпиВакКороной" 17.06.2021
Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 17.06.2021
Инфекционист объяснил важность проведения вакцинации в нерастянутые сроки 17.06.2021
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 17.06.2021
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 16.06.2021
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 16.06.2021
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 15.06.2021
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 15.06.2021
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15.06.2021
РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин 15.06.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 15.06.2021
Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 15.06.2021
Роспотребнадзор: Одолеть пандемию COVID-19 поможет только вакцинация 15.06.2021
Столичные власти вновь рекомендуют москвичам перейти на удаленку 12.06.2021
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 11.06.2021
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.06.2021
В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 11.06.2021
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 10.06.2021
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 08.06.2021
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 08.06.2021
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 08.06.2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 05.06.2021
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 05.06.2021
Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС 04.06.2021
В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V" 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом 04.06.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян 02.06.2021
В "Векторе" рассказали, как долго сохраняется иммунитет после "ЭпиВакКороны" 02.06.2021
Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 01.06.2021
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 28.05.2021
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 28.05.2021
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19 28.05.2021
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян 27.05.2021
Прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны для окружающих 27.05.2021
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 27.05.2021
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 27.05.2021
Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени 25.05.2021
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом 24.05.2021
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 24.05.2021
Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Кемерова 24.05.2021
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 19.05.2021
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 19.05.2021
В Подмосковье к 23 мая планируют привить от COVID-19 миллион человек 16.05.2021
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса 15.05.2021
ВОЗ предупредила об опасности второго года пандемии COVID-19 14.05.2021
Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19 12.05.2021
Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз 11.05.2021
Путин призвал соблюдать масочный режим 10.05.2021
ВОЗ призвала временно отказаться от патентной защиты вакцин от COVID-19 07.05.2021
Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" 05.05.2021
В МИД РФ рассказали о вакцинировании россиян за рубежом 04.05.2021
В Роспотребнадзоре оценили шансы на пожизненный иммунитет после COVID-19 04.05.2021
Врач назвала простой способ восстановления организма после COVID-19 04.05.2021
Врач рассказала об опасности коронавируса для системы кровообращения 04.05.2021
Вернувшиеся в Россию туристы обязаны дважды сдать ПЦР-тест 03.05.2021
Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19 02.05.2021
Минздрав: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 02.05.2021
Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии 01.05.2021
Ужесточаются санитарные требования к возвращающимся из-за границы россиянам 01.05.2021
Роспотребнадзор: Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания 29.04.2021
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 28.04.2021
В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны" 28.04.2021
В Минздраве отчитались о росте зарплат медиков в 2020 году 27.04.2021
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 26.04.2021
Мурашко: В ковидных стационарах находятся почти 110 тысяч человек 26.04.2021
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом 23.04.2021
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 22.04.2021
Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 миллиона россиян 19.04.2021
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 16.04.2021
Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19 15.04.2021
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 11.04.2021
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 09.04.2021
В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет во всех флагманских центрах "Мои Документы" 09.04.2021
"Вектор" назвал сроки обновления "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19 08.04.2021
Мурашко: Лечение от COVID-19 в России проходят 347 тысяч пациентов 06.04.2021
В Москве завершился набор добровольцев исследования вакцины "Спутник Лайт" 05.04.2021
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19 04.04.2021
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа 02.04.2021
Гинцбург рассказал о передаче антител к COVID-19 от матери к ребенку 02.04.2021
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 01.04.2021
Голикова: Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения 31.03.2021
Путин предложил расширить программу реабилитации работников в санаториях 31.03.2021
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 30.03.2021
Часть "коронавирусных" послаблений ЦБ завершится на этой неделе 28.03.2021
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 25.03.2021
Военные атташе из 50 стран и члены их семей привились "Спутником V" 14.03.2021
В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 09.03.2021
Ракова прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России 08.03.2021
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве 08.03.2021
Медведев поручит проработать вопрос об отсрочке уплаты налога на имущество 05.03.2021
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 04.03.2021
Путину доложили о работе над вакцинами от COVID-19 следующего поколения 01.03.2021
Разработчики "Спутник V" подали заявку на регистрацию "Спутник Лайт" 28.02.2021
Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса 26.02.2021
Мурашко предостерег регионы от ускоренного снятия ограничительных мер 25.02.2021
Центр им. Чумакова готовится производить в месяц 500 тысяч доз вакцины от COVID 20.02.2021
Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям 20.02.2021
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 15.02.2021
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13.02.2021
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 10.02.2021
Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты 05.02.2021
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 03.02.2021
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 02.02.2021
Путин отметил рост объемов банковских кредитов 01.02.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 28.01.2021
Воробьев: Мы снимем ограничения по COVID, как только будет меньше 900 больных в сутки 28.01.2021
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 27.01.2021
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 27.01.2021
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 25.01.2021
Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять 23.01.2021
Социологи поделились результатами "компьютерной томографии" общества
Мир до ковида, мир под знаком ковида, мир после пандемии - можно даже не уточнять, что это миры абсолютно разные. Одно у них общее - мы. Что в нас изменилось всего за полтора года, что мы потеряли и что приобрели за этот странный и страшный период, в своем исследовании выясняли ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН.
Жизнь под угрозой коронавируса все-таки заставила нас более внимательно относиться к здоровью. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Большая редкость: опросы шли наиболее достоверным, хоть и не самым простым способом, - в форме подробных очных интервью с глазу на глаз. Естественно, при соблюдении всех противоэпидемических мер предосторожности. Эти маски, перчатки, социальная дистанция, санобработка всего, к чему прикасаются руки, - тоже приметы сегодняшних дней. Далеко не все люди относятся к ним спокойно.

Фото: РИА Новости
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее

Социологи провели работу, в чем-то напоминающую КТ - компьютерную томографию, через которую прошли многие заболевшие коронавирусом. Только исследовали не легкие конкретного человека, а массовое сознание и настроения в обществе - слой за слоем, подробно и тщательно. Нужно было выяснить, насколько глубокие следы оставил пережитый людьми стресс и не грозят ли нам из-за этого "осложнения и отдаленные последствия".

Место - скрасит

Если судить по данным Росстата, за время пандемии резкого увеличения масштабов бедности не произошло, она даже слегка сократилась. Правда, нарастала в предыдущие пять лет, так что сейчас число людей с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 17% (год назад - 18%). Резкого обвала доходов на фоне коронакризиса помогли избежать масштабные меры социальной поддержки со стороны государства. Но есть другая проблема: в стране очень много тех, кто балансирует на грани бедности, но такого статуса не имеет и права на соцподдержку тоже. Истощаются финансовые ресурсы семей (ученые используют более точный термин "домохозяйство"), и кризис ситуацию усугубил. На сегодня больше трети (37%) граждан обременены долгами, в среднем лишь четверть (26%) вообще имеют какие-либо сбережения (в малообеспеченных слоях - каждый десятый). К весне 2021 г. в долгах оказались в первую очередь люди, которые имели "плохую" работу - с серыми зарплатами, задержками выплат, неофициальным трудоустройством. Тяжело в этом отношении пришлось работникам частных предприятий (40% в долгах) и семьям с детьми (42%).

Тем не менее результаты опросов показывают, что люди проявляют сдержанный оптимизм, большинство надеется, что "в будущем станет лучше". Если сравнивать кризис 2008 года и период пандемии, видно: страна пережила пандемию с меньшими потерями, чем тот финансовый обвал. Число тех, кто относит себя к людям с низкими доходами, уменьшилось (с 47% в 2008-м до 40% сейчас), стало больше "середняков" (с 52% до 59%). Легче всего 2020-й год прошли люди, которые имели хорошее образование и были заняты умственным квалифицированным трудом, имели свой бизнес. Хорошо предохраняла от рисков и работа в государственном секторе. Потерять свое место, кстати, опасается каждый второй россиянин. В первую очередь потому, что для 75% граждан именно зарплата - основной источник дохода. Других нет, подстраховки - тоже.

Гребень волны

В прошлом году люди надеялись, что коронавирус скоро будет побежден. Сейчас уже понятно, что пандемия идет волнами, и какая из них грозит стать "девятым валом" - непредсказуемо. Это совершенно не радует и не обнадеживает. И все-таки, показывают опросы, приход коронавируса не стал для россиян катастрофой, хотя ущерб от него большинство людей считают "значительным" (за год число таких оценок выросло с 76% до 83%). Как обычно, ущерб для "страны в целом" россияне считают более серьезным, чем лично для себя и своего близкого окружения. Четверть (25%) уверены, что последствия коронавируса для России крайне велики, но применительно к себе или своим близким так могут сказать лишь 7-9% респондентов. В ответах на этот вопрос более оптимистичны, как правило, молодые люди до 25 лет - и, как ни странно, старшее поколение. А вот экономически активные россияне 36-45 лет настроены наиболее мрачно. Им есть что терять, на них обычно - груз ответственности за всю семью, их благополучие зависит от работодателя и от общей ситуации в стране. Трудно пришлось тем, кто живет в небольших населенных пунктах, в депрессивных моногородах или, наоборот, в переполненных мегаполисах с их взрывным ростом заболеваемости и строгими ограничениями.

Для многих людей "следить за своим здоровьем" - это носить маску. Но не более того

Примерно такой же опрос социологи ФНИСЦ РАН проводили год назад, выясняя, как пандемия повлияла на различные стороны нашей жизни. Более половины россиян тогда предполагали, что ущерб будет сильным или очень сильным. Эти прогнозы, к сожалению, сбылись. Особенно сильный удар, по мнению россиян, был нанесен всему, что связано с отношениями, - между людьми, между странами, между населением и властью.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Екатерина Добрынина

Сейчас, спустя год, в качестве негативных последствий коронавируса люди намного чаще упоминают рост расходов на продукты и медикаменты (весной 2021 г. - 55%, в 2020 г. - 38%). Стало меньше тех, для кого "ничего не изменилось" (11% и 15%). Резко, с 9% до 32% выросло число переболевших ковидом. Каждый пятый потратил большую часть сбережений (в 2020 г. - 15%).

Как победить?

Ситуация с коронавирусом - как раз тот случай, когда измерять "среднюю температуру по больнице" нет смысла. Социологи выделили 4 группы респондентов, которые по-разному реагировали на пандемию.

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Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"

Первой группе (43%), можно считать, повезло. Они сохранили стабильное положение, для них мало что изменилось. В числе таких людей прежде всего молодежь до 25 лет (по большей части студенты) или пенсионеры, а также те, кто в настоящее время не работает, жители небольших городов и райцентров, люди со средним образованием. То есть те, кому положены дотации и пособия от государства, а в производственную сферу они практически не вовлечены.

Вторая группа (19%, то есть каждый пятый) - люди, которые сумели адаптироваться к новым реалиям, но не без потерь. Кто-то из них переболел ковидом, у кого-то выросла нагрузка на работе и сократились доходы, некоторых отправили в неоплачиваемый отпуск. Им пришлось пересматривать планы и тратить свои сбережения, но в целом они как-то "выплыли". Среди таких граждан - люди 45-55 лет, с высшим образованием, жители мегаполисов и крупных городов.

Третья группа (11%) - те, кто кардинально изменил режим работы, перешел на дистанционку. Они тоже мирились с ростом нагрузки без увеличения оплаты и с различными ограничениями. Но зачастую приобретали новые навыки, искали иное рабочее место, проходили переобучение. В целом они чувствуют себя неплохо. Приятный бонус для многих - улучшились отношения с семьей и близкими как следствие того, что общение стало более тесным, не на бегу. В этой группе люди трудоспособного возраста, жители больших городов. Часто среди них встречаются высококвалифицированные специалисты, руководители разного уровня, сотрудники, занятые интеллектуальным трудом.

Четвертая группа (27%) - те, по кому пандемия ударила больнее всех. Эти люди страдают от потери работы, задержек зарплаты и резкого сокращения доходов, от того, что денег не хватает на продукты и лекарства, не говоря уже о чем-то менее насущном. У многих ухудшились взаимоотношения в семье. Единственный плюс - жизнь под угрозой коронавируса все-таки заставила их более внимательно относиться к своему здоровью. Их собирательный образ выглядит так: это прежде всего граждане трудоспособного возраста (46-55 лет), живущие в селах и поселках городского типа, преимущественно мужчины. Образование - среднее специальное или незаконченное высшее. Трудятся они в сфере торговли и услуг, имеют рабочие профессии. Денег у них и всегда было немного, а сейчас тем более, помощи ждать особо не от кого, устроиться на работу получше не позволяет квалификация или другие обстоятельства.

В целом, по данным опросов, относительно благополучно период пандемии смогла пройти треть россиян - не больше. Остальные в той или иной степени столкнулись с негативными последствиями, и как дальше будет складываться их жизнь, сказать сложно.

Плохо себя чувствую

Как настроение? Ответ обычно не слишком радужный. Но и в "черный квадрат" коллективный портрет страны не превратился, краски на нем самые разные. Три чувства, о которых люди чаще всего говорили, описывая свое психологическое состояние, - это спокойствие/уравновешенность (44%), тревога (28%) и безразличие/апатия (12%). Примерно так же россияне характеризуют и свое ближнее окружение (33%, 31%, 14% соответственно). Только 13% еще и добавляют, что вокруг очень много "раздраженных". В наиболее пострадавших группах говорят об "озлобленности" или "агрессивности".

Жизнь с ковидом, естественно, не нравится никому. Но наряду с явными минусами респонденты отмечают и некоторые плюсы - нет худа без добра. Большинство опрошенных положительно относятся к тому, что пандемия заставила людей больше внимания уделять своему здоровью. Нейтрально или позитивно люди оценивают то, что сейчас требуют соблюдать дистанцию, вакцинироваться, работать в удаленном режиме, носить маски или дезинфицировать руки. Даже закрытые границы в условиях роста заболеваемости многие считают вполне оправданной мерой. А вот когда речь заходит о тотальных ограничениях, штрафах и усиленном контроле, негатива в оценках много. Социальный мониторинг, полицейские рейды в метро и на улицах, штрафы (особенно через мобильные приложения, которые "глючат"), заведомо невыполнимые требования при наличии "двойных стандартов" - все это людям активно не нравится. И конечно, возмущение вызывают любые проявления формализма, бездействие официальных лиц, равнодушие медицинских работников к пациентам и так далее. То есть все то, что затрагивает "микромир" человека и его ближнего окружения, обижает и унижает его. Принцип самоизоляции "набрал" 41% отрицательных оценок и лишь 27% положительных, когда речь шла о возможности использовать такую меру в будущем. В отношении социального мониторинга (контроля за перемещением людей внутри страны) - 54% и 11% соответственно. Люди против ограничений свободы действий в повседневной жизни, даже если намерения у власти вроде бы благие.

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Как показывают социологические замеры, наше общество достаточно устойчиво в психоэмоциональном плане. После первого шока в стране практически возобновилась обычная жизнь, началась массовая вакцинация, работают предприятия, люди общаются друг с другом, планируют отдых, ходят на концерты или в кино. "Эмоциональный подъем" испытывает меньше 10% граждан, но по сравнению с 2020 годом в социально-психологическом состоянии общества наметилось некоторое улучшение. И все же опасения, что "станет хуже", остаются. Память у людей хорошая. А в течение прошлого года более трети россиян (44%) часто испытывали страх заболеть коронавирусом, 38% - чувствовали свою беспомощность перед обстоятельствами, 36% - часто думали о "несправедливости" происходящего вокруг или говорили "так больше жить нельзя!" (26%). Помогало лишь то, что больше половины (56%) за это сложное время убедилось в прочности поддержки со стороны родных и коллег. Кстати, на государство эта уверенность не распространяется - об этом сказали ровно столько же респондентов. Лишь каждый десятый респондент, по его словам, "часто" думал, что господдержку можно считать удовлетворительной. Это, правда, не отменяло чувства гордости за достижения отечественных ученых в деле создания вакцины против ковида (в той или иной степени ее высказали 70% граждан) или надежд, что "надо потерпеть еще немного и все наладится" (59%). Главное, что выводит людей из равновесия, - отсутствие определенности в настоящем и прочной уверенности в будущем.

Работать еще упорнее

Однако жизнь сама себя не проживет, работа сама себя не сделает. В любом, даже самом тяжелом настроении и состоянии люди предпринимают усилия, чтобы обеспечить себя и свою семью, достичь намеченных целей, преодолеть трудности. Наше общество всегда делилось примерно пополам - на "инициативников" и "пассивных". Первые (их чуть больше половины, 52%) уверены, что каждый сам кузнец своего счастья, успех и неудачи в его руках. Вторые - что внешние обстоятельства сильнее, и как ни старайся, все зависит не от тебя. На это соотношение коронакризис практически не повлиял. В последние полтора десятилетия растет число тех, кто готов опираться больше на собственные силы, чем на помощь государства. Пандемия несколько поколебала их позиции, и в сентябре 2020 г. доля самостоятельных граждан была наименьшей с 2014 года - 40%. Но уже через год, когда рынок труда стал стабилизироваться, достигла уже 49%.

Даже в периоды экономических спадов треть (35-37%) наших сограждан не предпринимала для улучшения своего материального положения ровным счетом ничего. Только по разным причинам. Одни - потому что не могли это сделать из-за низкой квалификации, по состоянию здоровья и пр. Среди них четверть не имеет профессионального образования, 61% не планирует свою жизнь даже на год вперед. Другие - потому что им было "и так хорошо", всего хватало. Это люди, как правило, образованные и обеспеченные. В разгар коронакризиса некоторые такие "бездействующие" вынужденно зашевелились, но сейчас успокоились вновь.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Екатерина Добрынина

Зато две трети общества за свое благополучие привыкли постоянно бороться. Как правило, для этого они пытаются работать по совместительству или сверхурочно на основном месте, используют любую возможность разовых приработков, а также обеспечивают сами себя продуктами питания на даче или приусадебном участке или берут деньги взаймы, просят о помощи близких. Реже - сдают внаем жилье, переквалифицируются, что-то распродают. В разгар пандемии люди пошли привычным путем - стали активнее искать подработку и сверхурочные, доля таких сотрудников увеличилась с 45% до 53%, совместителей стало не 29%, а 32%. В марте 2021 г. все стало возвращаться на прежний уровень. С банками-кредиторами люди стараются связываться поменьше, а вот к родственникам за помощью идут чаще. Подобных просителей теперь 40%. (в 2018 г. - 30%). При этом, по данным опросов, 67% респондентов такую помощь получали, а 60% - сами ее оказывали, социальные связи у нас крепкие. Но, безусловно, главным источником доходов у большинства остаются зарплата и государственные пособия, пенсии и пр.

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Будем ли здоровы

Конечно, главный для человека ресурс - его здоровье. К сожалению, пандемия не заставила россиян кардинально изменить свой подход к его сохранению. В марте 2021 г. 81% респондентов сказал социологам, что предпринимал для этого какие-либо действия. Но если вычесть из этого числа тех, кто ограничился ношением масок, останутся грустные 56%. Причем наиболее внимательно следили за своим здоровьем те, у кого оно и так неплохое. А среди людей, которые страдают от различных болезней, бездействуют 44%, многие - просто из-за нехватки средств. Бедность плохо влияет на здоровье, плохое самочувствие повышает риск бедности - круг замыкается. Что же касается профилактики болезней, не связанных с коронавирусом, то россияне обычно ограничиваются приемом витаминов и БАДов. Остальные элементы здорового образа жизни (занятия спортом, рациональное питание, регулярные диспансеризации, вакцинирование, отказ от алкоголя и табака и пр.) практиковали от 10% до 20% граждан. Прямо скажем, немного.

В 2021 г. свое здоровье считали плохим 5% граждан в возрасте 41-50 лет, 13% - 51-60-летних, 31% тех, кому за шестьдесят. Но на какие-то действия россиян могло подвигнуть только резкое ухудшение самочувствия. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, даже ковид эту пословицу не опроверг. Активное долголетие, заключают социологи, тоже в ближайшем будущем нормой жизни станет вряд ли - наши люди о здоровье заботиться не привыкли и к пенсии подходят с полным набором хронических болезней. А тут еще ковид на нашу голову...

Справка "РГ"

Массовые опросы населения РФ осуществлены научной группой Института социологии ФНИСЦ РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 20-18-00505) в сентябре 2020 г. и в марте 2021 г. по репрезентативной общероссийской районированной квотной выборке (2000 респондентов старше 18 лет в 112 поселениях 22 субъектов РФ) методом очных персональных интервью с соблюдением санэпидемиологи ческих требований.

Комментарий

Итоги опроса комментирует научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Горшков

Михаил Константинович, как странно получается: в стране новый всплеск коронавируса, антирекорды по числу заболевших, но граждане как ни в чем не бывало собираются толпами и без масок, не соблюдают меры предосторожности. Страх потеряли?

Михаил Горшков: Скорее, устали от постоянных опасений. Такое поведение - признак не бесстрашия, а апатии или раздражения от невозможности всерьез повлиять на ситуацию. Но я бы не сказал, что хорошо, если люди будут жить в постоянном предчувствии "катастрофы". Такие вещи очень опасны для общества. Мы и так наблюдаем сейчас рост группы с "катастрофическим сознанием", которая видит будущее исключительно в черном цвете. Ее доля дошла до максимально допустимого порога - почти 10 процентов респондентов, склонных к различным страхам и фобиям, вплоть до паники. Как правило, это люди с плохим здоровьем, живущие в бедности, с низким уровнем образования. Они находятся сейчас "на грани", и государство должно обратить на них особое внимание, чтобы снять напряженность. Она может стать катализатором деструктивных процессов, в том числе в целых неблагополучных регионах, чего очень бы не хотелось.

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Коронавирус затронул всех - вне зависимости от достатка, возраста, места проживания. Фактически это общий враг. Можно ли сказать, что в борьбе с ним общество наконец-то сплотилось?

Михаил Горшков: Скорее нет. Люди стали больше ценить поддержку близких, возросла роль семейных ценностей. Но противоречия в обществе остались прежними, и так называемый коронакризис их только обостряет. Особенно болезненно неравенство всегда воспринимается в тех сферах, которые для людей жизненно важны. Запрос на "справедливость" по-прежнему в силе. И если в одном регионе граждане имеют доступ к качественной, оперативной и при этом бесплатной медицинской помощи, а в соседнем - нет, если кому-то за деньги доступны лекарства и обследования, а ОМС со своими задачами не справляется, о каком-либо "сплочении" общества речь не идет. Государство сделало очень много, чтобы оказать помощь наиболее уязвимым слоям населения или отраслям, пострадавшим от карантинных ограничений. Это позволило избежать обвала в бедность, снизило социальную напряженность. Но мы видим, что пандемия способствовала росту пессимистических настроений. Паники и злобы нет, есть озабоченность и тревога. И справиться с ними, по всей видимости, мы сможем еще не скоро.

Если сейчас удастся остановить волну эпидемии и вернуть страну к нормальной жизни, сколько времени нам все равно будет аукаться 2020 год?

Михаил Горшков: Общество помнит все кризисы, которые оно пережило. Но если судить по нашей истории последних 20-25 лет, научилось извлекать из них необходимые, хоть и горькие уроки. Это тоже "коллективный иммунитет". Сейчас главное - чтобы государство в полной мере осознавало свою ответственность не только в кризисные моменты, но и на этапе стабилизации обстановки. И не оставило людей наедине с их проблемами, как только все станет налаживаться. Надеюсь, что власть понимает это так же хорошо, как и граждане.

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