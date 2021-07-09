В Минздраве сообщили о 30 млн привившихся от коронавируса россиян

Количество граждан, получивших первый компонент вакцины против коронавируса, приближается к 30 миллионам, сообщил министр здравоохранение Михаил Мурашко.

"Продолжается увеличение темпов вакцинации. В целом за последнюю неделю увеличение произошло более чем в 1,8 раза", - сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Регионами-лидерами по охвату населения стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тыва, Чечня, Чукотский автономный округ. Самый большой прирост за последнюю неделю продемонстрировали Москва, Краснодарский край, Башкортостан, Адыгея, Брянская, Липецкая, Смоленская, Тверская, Московская области.

"Есть ряд регионов, которым необходимо нарастить темпы вакцинации. Мы видим для них риски. Это Владимирская область, Дагестан, Кабардино-Балкария", - предупредил глава Минздрава.