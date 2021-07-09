Сергей Царенко: Вопрос прививаться или переболеть - риторический. Конечно, прививаться!

В своей часовой лекции доктор Царенко рассказывает о самых последних данных о заболевании COVID-19, о новых штаммах, о том, почему в России начался новый подъем заболеваемости, и что нужно делать всем нам, чтобы, наконец, вернуться к нормальной жизни. Лечение одного тяжелого ковид-пациента эффективными препаратами - из разряда моноклональных антител - обходится в сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Понятно, что далеко не все больницы в стране имеют достаточное количество таких лекарств. Поэтому средство защиты одно - вакцинация.

"Я устал лечить ковид. Мне надоело быть крупным специалистом по ковиду. У меня нет конфликта интересов и личной заинтересованности. И поэтому я скажу: сейчас вопрос прививаться или переболеть риторический", - сказал доктор Царенко.

Он подробно и убедительно объяснил, почему болеть не надо, чем коварен и опасен коронавирус. Он также подробно рассказал о всех основных типах вакцин - их достоинствах и недостатках, и опроверг ложные представления об их опасности. Доктор также ответил на вопросы, которые сейчас беспокоят каждого.

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