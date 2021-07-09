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Вышел трейлер сериала-ремейка "Сцен из супружеской жизни" Бергмана

Новости
    09.07.2021, 14:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На YouTube-канале сервиса HBO опубликован тизер-трейлер мини-сериала "Сцены из супружеской жизни" (Scenes from a Marriage), в основе которого - получившая "Золотой глобус" одноименная драма Бергмана 1973 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер, сценарист и сопродюсер проекта - израильтянин Хагай Леви ("Пациенты", "В лечении"). Даниэль Бегрман, сын создателя оригинала, - также сопродюсер. Наряду с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, сыгравшими главные роли.

Плюс на экране - Николь Бахари ("Черное зеркало", "Кости"), Това Фелдшух ("Ходячие мертвецы"), Мори Гинсберг ("Друзья", "Карточный домик"), Сунита Мани ("Мистер Робот", "В лучшем мире"), Сьюзан Пурфар ("Клан Сопрано"), Даниэлла Раббани ("Американцы").

Премьера - в сентябре.

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