РФПИ: Одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших COVID

Одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации людей, перенесших COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование аргентинских врачей.

"Авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутник V" ранее переболевшим лицам не выявлено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт")", - пояснили в фонде.

Кроме того, медики подчеркнули, что уже через 21 день после первой дозы российского препарата наблюдался высокий уровень антител, в связи с чем интервал между первой и второй прививкой можно увеличить. Таким образом можно привить больше людей в странах с дефицитом вакцины, говорится в исследовании.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.