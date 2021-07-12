У производителей спиртного появятся новые возможности для рекламы

Бизнес сможет одним поручением оплатить налоги, некоторые виды сборов, а также страховые взносы. А производители спиртного получат новую перспективную возможность рекламировать свой товар. Но при этом у управляющих компаний розничными рынками появятся дополнительные, очень серьезные, обязанности.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал "РГ", какие законопроекты ТПП будет отстаивать в новом законотворческом сезоне.

Сергей Николаевич, палата уже начала формировать осенний пакет законопроектов, которые она будет курировать. В нем есть знаменитые налоговые новации для бизнеса, которые так бурно обсуждали?

Сергей Катырин: Если вы говорите о введении института "единого налогового платежа", то, безусловно, мы считаем, что этот законопроект в приоритетном порядке в осеннюю сессию надо окончательно рассмотреть и принять. Речь идет о внесении поправок в первую часть Налогового кодекса РФ.

На этапе нулевого чтения мы проработали с Федеральной налоговой службой идею единого платежа. Его можно было бы распространить на организации и индивидуальных предпринимателей. Мы это поддержали. Но предложили перенести даты уплаты и предоставления отчетности с 10 и 15 числа месяца на 20 и 25 число соответственно. А также определить порядок погашения задолженности, например, не удерживать ее из средств, перечисленных по основному платежу.

Еще один важный законопроект - о создании правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров. Палата инициировала к нему поправки. Использование в этом деле онлайн-сервиса должно происходить исключительно на добровольной основе. Также надо прописать порядок оплаты участия медиатора в онлайн-процедуре урегулирования споров.

Также я выделил бы проект закона о правовом регулировании статуса патентных поверенных. Мы предложили предусмотреть отдельный порядок учреждения кабинета патентного поверенного, а также возможность иметь его индивидуальному предпринимателю в этом статусе.

А что с поправкой, которую вы внесли в закон о рекламе этилового спирта? Она прошла?

Сергей Катырин: Палата предложила поправку ко второму чтению, так что ее еще будут рассматривать. А сам законопроект содержит поправки в законы о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, а также о рекламе.

В них закрепляется понятие "специализированные ярмарки винодельческой продукции" и возможность рекламы алкогольной продукции на специализированных ярмарках. Палата предложила поправку, предусматривающую, что участник выставки алкогольной продукции не должен получать лицензию для ее хранения во время экспозиции.

Но, полагаю, есть законопроекты, которые, по вашему мнению, требуют особой опеки ТПП. Те, за которыми нужен глаз да глаз.

Сергей Катырин: Безусловно. Назову в качестве примера проект закона с поправками в закон о несостоятельности (банкротстве). В нем предлагается установить вместо финансового оздоровления и внешнего управления процедуру реструктуризации долгов.

А также изменить подход к формированию саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, их отбору и формированию компенсационного фонда. Палата осуществляет сопровождение законопроекта с этапа его разработки Минэкономразвития России.

Мы представили концептуальные замечания. Например, о том, что необходимо скорректировать порядок проведения реструктуризации долгов, отказа от бальной системы отбора арбитражных управляющих из-за ее непрозрачности. А также следует установить ограничения по выплате из стабилизационного фонда не более 50 процентов по одному делу.

Мы считаем, что при профильном комитете Госдумы целесообразно создать рабочую группу по этому законопроекту - слишком много в нем нюансов и недоработок, требующих дополнительного обсуждения.

А какие законы, инициированные ТПП России и ее региональными палатами, уже на выходе и можно осенью ожидать их принятия?

Сергей Катырин: Такие законопроекты действительно были, более того, все они одобрены Правительством РФ. И сейчас существует только регламентный вопрос их принятия в окончательно чтении.

Выделю основные инициативы ТПП и объединяемого ею бизнеса, которые были внесены депутатами от системы торгово-промышленных палат, но пока не приняты в окончательном третьем чтении.

Первое - это законопроект с поправками в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Он предусматривает освобождение бизнеса от обязанности направлять данные о лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. Ведь все они содержатся в распоряжении различных органов власти.

Принятие закона позволит существенно снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес. Обеспечит гораздо большую достоверность сведений, содержащихся в государственных реестрах.

Второе - это поправки в статью 18.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Они уточняют состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности за действия арендатора, нарушающие нормы миграционного законодательства. Из этого состава предлагается исключить арендодателей, которые не имеют возможности контролировать правомерность привлечения арендатором иностранцев и лиц без гражданства к трудовой деятельности. И это вполне справедливо, на мой взгляд.

Также мы инициировали поправку в закон о розничных рынках и Трудовой кодекс РФ. Здесь, наоборот, управляющая компания должна контролировать законность найма работников теми, кому предоставляется место на рынке.

Безусловно, это далеко не все наши предложения. В этом году ТПП сопровождала более 60 приоритетных законопроектов и инициировала внесение более десяти пакетов поправок.