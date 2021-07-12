Ученый дал совет не желающим вакцинироваться и носить маски

Люди, которые не хотят вакцинироваться и носить маски, могут носить скафандр, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Технология эта давно известна - скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад. Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов", - цитирует его РИА Новости.

Нетесов напомнил, что единственный способ победить коронавирус - вакцинация и соблюдение масочного режима.

По его словам, в борьбе с вирусом поведение людей играет решающую роль. "Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились", - заключил специалист.