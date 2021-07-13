В ВОЗ заявили об опасности смешивания разных вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует смешивать вакцины от коронавируса от разных производителей. Об этом на брифинге заявила старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

По ее словам, у ученых недостаточно данных, касающихся смешивания различных препаратов.

"К нам также обращаются по вопросу смешивания вакцин различных производителей. Это довольно опасная тенденция", - отметила специалист (цитата по Reuters).

Ранее эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд заявила, что на данный момент нет достаточного количества данных о необходимости полностью привитым от COVID-19 пациентам вакцинироваться повторно.