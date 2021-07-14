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14.07.2021 00:58
Рубрика: Общество

Что грозит за разглашение переписки в мессенджерах

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
Каждый день мы отправляем и получаем огромное количество личных и рабочих сообщений в мессенджерах. Только в WhatsApp ежедневно люди отправляют более 100 млрд сообщений в сутки, приводит статистику издание TechCrunch. Отправляя сообщение кому-либо, стоит помнить, что эта информация уже принадлежит не только вам.
В "Секретных чатах" переписка хранится на устройствах ее участников. Фото: РИА Новости В "Секретных чатах" переписка хранится на устройствах ее участников. Фото: РИА Новости
В "Секретных чатах" переписка хранится на устройствах ее участников. Фото: РИА Новости

В подавляющем большинстве мессенджеров нет возможности запрета пересылки сообщений. Это связано с тем, что сообщение можно не только переслать, но и скопировать, а также сделать его скриншот. "Более того, отправитель сообщения в большинстве мессенджеров известен. Есть его номер мобильного телефона, по которому можно попытаться установить реальную личность", - поясняет Игорь Бедеров, эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы.

Фото: iStock
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Из популярных в России мессенджеров наиболее защищен Telegram. Вместо мобильного телефона собеседника может быть виден только его никнейм. Даже обнаружение ID (уникального идентификационного номера пользователя) представляет определенную сложность, добавляет эксперт.

Возможность безопасной переписки в Telegram реализована с помощью функции "Секретные чаты". Основное отличие от обычных диалогов - запрет на пересылки сообщений, а также на создание скриншотов. При этом сама переписка хранится непосредственно на устройствах участников диалога. "Но даже в этом случае есть ряд нюансов. Во-первых, приложение не запрещает делать скриншот, а лишь уведомляет участников секретного чата, что один из них сделал скриншот переписки. К тому же никто не застрахован от того, что переписку или снимки, которыми человек поделился, просто сфотографируют с другого устройства", - отмечает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

Аналогичная функция есть и у Facebook. Режим секретной переписки в Facebook позволяет сделать так, чтобы в случае если вы авторизованы с нескольких устройств, история секретного чата была доступна только с того устройства, с которого вы начали секретную переписку, добавляет Алексей Кубарев, руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар".

По словам Галова, в последнее время набирает обороты такое явление, как доксинг - когда злоумышленники без какого-либо шантажа выкладывают в общий доступ приватную информацию. Их цель не заработать, а навредить жертве атаки. "Поэтому очень важно понимать, кому вы отправляете те или иные данные. При этом конфиденциальными данными лучше и вовсе делиться в зашифрованном виде", - заключает эксперт.

Наибольшая опасность утечки конфиденциальной информации - в групповых чатах, где присутствуют много пользователей. "Там размывается ответственность, и не так просто понять, кто организовал утечку. Советы в таком случае очень простые - использовать мессенджеры, которые не привязываются к номеру телефона, и пользоваться самоуничтожающимися сообщениями и секретными чатами", - объясняет Сергей Никитин, операционный директор глобальной штаб-квартиры компании Group-IB в Сингапуре.

Полностью защитить себя и свою переписку в мессенджере от утечек невозможно, но стоит соблюдать некоторые правила цифровой гигиены, утверждают специалисты по безопасности. Во-первых, нужно установить пароль на вход в приложение, а во-вторых, установить запрет на просмотр вашей последней активности, фотографии профиля, приглашений в группу и звонка на ваш аккаунт в меню мессенджера. Кроме того, не следует переходить по непроверенным ссылкам.

Комментарий

Что грозит за разглашение переписки

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137) и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений (ст. 138). "Однако если сведения распространяются лицом, которое являлось стороной переписки, то по общему правилу оснований для применения мер ответственности нет. Исключение - если в результате была разглашена какая-то охраняемая законом личная информация (например, тайна усыновления) и будет доказано, что распространившее такие сведения лицо знало, что его собеседник намеревался хранить указанные сведения о своей частной жизни в тайне. То есть все зависит от того, какую именно информацию распространили путем пересылки сообщений", - говорит Елена Изотова, советник юридической фирмы "Косенков и Суворов".

По словам юриста, по статье 137 УК РФ может быть назначен штраф, либо обязательные или исправительные работы, либо даже арест или лишение свободы и право занимать определенные должности. "Кроме того, может быть взыскана компенсация морального вреда в отдельном процессе, но они, как правило, взыскиваются в незначительном размере при отсутствии явных доказательств нанесения реального вреда", - добавляет Изотова.

Общество СМИ и соцсети

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