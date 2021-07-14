Министр здравоохранения объяснил, почему прививка от COVID нужна и переболевшим

"Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан", - сказал министр. Он уточнил, что большинство заражается либо между введением первой и второй доз, либо в первые две недели после второго введения вакцины, то есть в период, когда иммунитет к коронавирусу еще только формируется. Поэтому все это время важно соблюдать защитные меры - носить маски, ограничить социальные контакты и дистанцироваться. Впрочем, и в дальнейшем, пока продолжается эпидемия, не стоит пренебрегать этими мерами.

Ученые уже выяснили, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после болезни, а затем защита постепенно ослабевает. "Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел", - подчеркнул министр. Он уточнил, что после достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать уже в обычном плановом режиме - раз в год.

"Привязывать" решение о том, вакцинироваться или нет, к уровню антител, если человек болел COVID-19, не нужно, - сообщил Мурашко.

И объяснил почему. "Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - подчеркнул министр.

Он также рассказал об основных правилах проведения прививки - процедура ничем не отличается, например, от прививки против гриппа.

Человек должен быть здоров - чтобы это подтвердить, его осматривает врач, после укола пациент получает памятку с информацией, что делать в случае появления кратковременной реакции на вакцину и чего следует избегать после прививки. Чтобы быстро принять меры в случае возникновения серьезных осложнений - прежде всего, аллергической реакции на препарат - в течение получаса после укола пациент должен оставаться рядом с кабинетом врача. "Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - сказал министр. Если все же возникла тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок, отек Квинке) - вторую дозу человеку уже не вводят, он получает отвод от прививки.

При этом, речь ни в коем случае не идет о таких поствакцинальных реакциях, как температура, головная боль, боль в месте укола - это все легкие побочные проявления.

Министр также сказал, что к числу противопоказаний относятся не только тяжелые аллергические реакции, но и острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

"Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - рассказал министр.

Что касается распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, министр рассказал, что картина заболевания изменилась: сейчас стали тяжело болеть не только пожилые, но и молодые люди 18 - 30 лет. Поэтому молодым также нужно проходить вакцинацию и повторную вакцинацию.

Министр также опроверг ложное утверждение о том, что вакцинация якобы влияет на репродуктивную функцию.

"Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства, - сказал Мурашко. - На данный момент рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности. Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано".