Врач назвал сроки восстановления пациентов с COVID-19 после ИВЛ

Пациент с коронавирусом может полностью восстановиться после ИВЛ за два-три месяца. Об этом ТАСС рассказал врач-реаниматолог Андрей Ярошецкий.

По его словам, организм (в том числе легкие) при регрессе заболевания способен восстанавливаться самостоятельно. Отличается лишь период восстановления - от месяца до года.

"Некоторые пациенты, которые были совсем на грани, восстанавливались за два-три месяца после выписки: им делали КТ, у них вообще ничего не оставалось", - уточнил специалист.

При COVID-19 ИВЛ может усиливать повреждение легких, однако это необходимая мера для спасения человеческой жизни, подчеркнул Ярошецкий.

"Если нам удается процесс в легких стабилизировать, не дать ему прогрессировать, то в общем ИВЛ помогает. То, что мы проводим респираторную поддержку, в народе - ИВЛ, мы соответственно компенсируем те функции, которые нарушены в легких за счет в первую очередь нарушения структуры альвеол, и во вторую очередь за счет нарушения кровообращения в легких", - объяснил он.

Кроме того, ИВЛ может стабилизировать структуру альвеол и предотвратить их слипание за счет давления, тем самым остановив патологический процесс, заключил собеседник агентства.